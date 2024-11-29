愛莉莎莎旅印度2周狂踩雷　「懷疑這不是人幹的」揭極端兩面

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎近來到印度旅遊，目前已經有兩周的時間。她日前連續PO了幾個在當地踩雷的經歷，掀起不小的討論，而愛莉莎莎29日也分享自己在印度旅遊到目前為止的心得，坦言對印度有著複雜的情感。

▲愛莉莎莎近日在印度旅遊。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎表示，印度是個讓自己「又愛又恨」的地方，「他們的古老文化、歷史建築，美到讓人懷疑這不是人幹出來的 （是神的傑作？）瑜伽文化、修行技巧、讓你覺得這個國家的人是有神性的；而印度路邊的混亂跟髒亂，也讓人懷疑這不是人幹的。」

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▲▼愛莉莎莎分享在印度待了兩周的心得。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

愛莉莎莎也提到，她雖然在路上有遇到粗魯和不老實的人，但同時也遇到了善良熱情、樂於助人的人們。兩周的經歷讓她對印度有了更深的理解和體會，「怎麼會有這麼瘋狂多元的面貌？一邊受苦著，一邊也享受著，我的印度之旅。」

【愛莉莎莎全文】

輕度 中度 重度 印度

來了兩週

印度是個讓我又愛又恨的地方

他們的古老文化 歷史建築

美到讓人懷疑這不是人幹出來的 （是神的傑作？

瑜伽文化 修行技巧 讓你覺得這個國家的人是有神性的

而印度路邊的混亂跟髒亂

也讓人懷疑這不是人幹的

路上的人的粗魯及不老實

也是印度

遇到善良熱情 幫助人幫到底的

也是印度

我還在摸索這個國度

怎麼會有這麼瘋狂多元的面貌

一邊受苦著一邊也享受著

我的印度之旅