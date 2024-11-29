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J.Sheon睽違五年發片　吊鋼絲「該邊」慘遭勒緊

記者蔡琛儀／台北報導

J.Sheon推出睽5年的新專輯《OUTCOMES結果論》，首波單曲〈生不帶來死不帶走〉MV有著強烈動作電影風格，導演讓J.Sheon挑戰吊鋼絲，也試了不少危險鏡頭，例如將車門打開，讓頭後仰緊貼地面，J.Sheon滿臉鮮血的畫面既寫實又驚悚。為了拍攝，J.Sheon更是早上七點就開始「升空」，不僅人要被吊到半空中，導演更大費周章將整部轎車懸空，並讓J.Sheon坐在車頂上。

▲▼J.Sheon〈你不用懂〉。（圖／索尼提供）

▲J.Sheon推出睽5年的新專輯《OUTCOMES結果論》。（圖／索尼提供）

提到吊鋼絲初體驗，J.Sheon說：「這次真的是因為有專業的鋼絲團隊，所以吊起來的時候意外的算是舒服，感覺像是速度沒這麼快的高空彈跳；唯一比較不舒服的點大概是『該邊』(胯下)比較緊，但還好因為衣服設計良好，上廁所還算方便。」

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至於另一首歌〈你不用懂〉則是一首深情的抒情慢歌，描述了一段感情終到盡頭的心境。J.Sheon表示，這首歌的創作過程相當艱辛，花了他整整2年的時間才完成，是他當歌手以來最大的挑戰。

▲▼J.Sheon〈你不用懂〉。（圖／索尼提供）

▲J.Sheon〈你不用懂〉花了兩年才完成。（圖／索尼提供）

提到傷心情歌，J.Sheon分享曾見證朋友的悲慘愛情故事，「記得發生在某年夏天，我跟一對情侶在異地同行，我人就住在客廳沙發，看我朋友求婚，看他們吵架，聽他們安排訂婚，聽他們吵架，後來最後一次同時聽到他們的聲音時，就是分手了，整個過程只有一個月，而這個月我每天不是在煎牛排就是在吃漢堡，看著他們兩人從熱戀急轉成形同陌路，如果這不是慘，那還有什麼好說的。而且記得戒指都買了，而且還給了。」親眼看到一段感情從甜蜜到分裂的過程，也是另一種人生無常。

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