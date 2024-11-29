樂天女孩被爆跳不動「隔4天首回應」！巫苡萱：笑出來 改當團長真相曝

記者潘慧中／綜合報導

巫苡萱是樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」的人氣成員，沒想到，日前被週刊爆料不但因年紀跳不動了，還將接任團長一職，掀起粉絲熱烈討論。事隔4天，她終於首度發文回應了。

▲巫苡萱首度澄清週刊爆料。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



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巫苡萱29日在社群網站上傳跳16蹲的影片，證實自己寶刀未老，「一不小心16蹲跳了17下，不知道是體力太好！還是數學不好！？還是跳得動啦～啾咪，人家動作還是很標準的捏～～～。」

▲巫苡萱挑戰16蹲證實她還跳得動！（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



巫苡萱解釋她的體力並沒有因為已經38歲而變差，爸爸還因此打電話問她是否要吃保健食品，「我笑出來」，她強調不當啦啦隊的那天一定是選擇不跳了，而不是跳不動了。

▲▼巫苡萱會繼續在場上應援。（圖／翻攝自Instagram／avawu0726）



此外，巫苡萱也澄清沒有要接任樂天團長，「支持Rina最美團長」，希望球迷看在她跳得如此賣力的份上，「大家明年要多多進場看球唷！」

巫苡萱IG全文：

一不小心16蹲跳了17下

不知道是體力太好！還是數學不好！？ ( ⁼̴̤̆◡̶͂⁼̴̤̆ )ﾉ

還是跳的動啦～啾咪

人家動作還是很標準的捏～～～

#我不當啦啦隊的那天一定是我選擇不跳了而不是跳不動了

#記者姊姊請手下留情不要把我寫的體力很差

#我爸打來問我他的維X力要分我吃嗎

#真的我笑出來

#BYTHEWAY沒有要當團長啦

#支持Rina最美團長

#這麼賣力跳大家明年要多多進場看球唷