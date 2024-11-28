ADOR回應NewJeans了！　合約仍有效「信任破裂不構成解約事由」

記者劉宛欣／綜合報導

女團NewJeans 28日晚間召開緊急記者會，宣布與ADOR自29日凌晨起解約，消息一出震驚各界，令人好奇HYBE與ADOR接下來的行動。ADOR方面稍早針對NewJeans記者會發表了立場，聲明中表示：「在未收到內容證明的回應前，沒有經過充分審慎考慮便計劃並進行解約記者會，我們對此深感遺憾。」

▲NewJeans 28日宣布2周期限到了，決定與ADOR解約。（圖／翻攝自NewJeans IG）

ADOR強調：「ADOR並未違反合約，單方面主張信任破裂並不能構成解約的理由。」並反駁了New Jeans成員解約的理由，表示：「ADOR與NewJeans成員間所簽訂的合約仍然有效。」接著表示：「因此，未來的行程也請繼續與ADOR合作。」並指出：「我們曾多次要求與藝人會面，但始終未能實現。我們希望即使現在，也能敞開心扉見面真誠地交流。」

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▲NewJeans所屬經紀公司聲明合約仍有效。（圖／翻攝自NewJeans IG）

ADOR承諾接下來還會繼續支持旗下藝人NewJeans的活動，並全力以赴。此前，NewJeans於13日向ADOR發送了內容證明，在2個禮拜的整改期限過後，28日下午，NewJeans召開了關於解約的緊急記者會，表示因為ADOR與HYBE違反了合約，才決定解約，但也透露先前已經談好的活動不會受到影響。

ADOR聲明翻譯如下：

對於在未收到內容證明的回應前，沒有經充分審慎考慮，便計劃並進行解約記者會，我們深感遺憾。

作為合約的當事方，ADOR並未違反合約，單方面主張信任破裂並不能構成解約的理由。

ADOR與NewJeans成員間所簽訂的合約仍然有效。因此，未來的行程也請繼續與ADOR合作。

我們曾多次要求與藝人會面，但始終未能如願。我們希望即使是現在，（NewJeans）也能敞開心扉見面並真誠地交流。

ADOR將繼續支持旗下藝人NewJeans的活動，並全力以赴，幫助她們成為更具影響力的世界級藝人。

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