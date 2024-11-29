外送員是「最容易看到鬼的職業」　馬力歐、Freen最強頂流合體

記者蕭采薇／台北報導

恐怖喜劇《死命必達》結合泰式幽默與靈異元素，講述外送員接到「鬼訂單」的冒險故事，主演陣容包括國民初戀男神《初戀那件小事》馬力歐莫瑞爾與近期大熱的頂流女星莎露彩查金哈（Freen）共同演出，打造一場兼具歡樂與微驚悚的「驚喜」冒險。

▲馬力歐莫瑞爾主演新片《死命必達》。（圖／龍祥提供）

憑藉《粉紅理論》百合CP而收穫海量粉絲的女星莎露彩查金哈 （Freen），繼《跳越時空的愛戀》後馬不停蹄地將於年底推出第二部主演電影《死命必達》，消息一出粉絲們瘋狂敲碗電影登台，而片商近日也宣布電影將於年末在台上映，與泰國僅僅相隔約兩週，成為近年來最速上映的泰國電影。

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▲《粉紅理論》莎露彩查金哈（Freen）主演新片《死命必達》。（圖／龍祥提供）

《死命必達》透過外送員的獨特視角，將泰式恐怖片的創新魅力展現得淋漓盡致。導演分享創作靈感時提到，外送員是傳聞中「最常見鬼的職業」，他們每天要送東西到不同地點，甚至有時還要送到祭拜場合。他希望通過這部電影，帶領觀眾一窺這份工作的驚人特色，並在故事中加入既詼諧又感人的元素。

▲《死命必達》導演經過田調，表示外送員是「最常見鬼的職業」。（圖／龍祥提供）

主演馬力歐莫瑞爾憑藉其自然幽默與生動表演，成功詮釋了角色的魅力，與莎露彩查金哈搭檔，呈現一段既搞笑又動人的情感線。導演進一部補充道：「《死命必達》就像一道『涼拌青木瓜』，滋味豐富又過癮！觀眾不僅能隨著劇情闖關冒險，還能感受到角色之間的深厚友誼和對愛情的堅定信念。」

▲《死命必達》故事以擁有靈異體質的外送員納特（馬力歐莫瑞爾飾）為中心展開。（圖／龍祥提供）

《死命必達》故事以擁有靈異體質的外送員納特（馬力歐莫瑞爾飾）為中心展開。他與好友組成「靈異外送三人組」，經常在深夜接到訂單，將外送送到令人毛骨悚然的地點。某天，納特與手機維修店裡的女孩派伊（莎露彩查金哈飾）相識並漸生情愫，但她卻神秘失蹤，納特的手機GPS卻開始引領他進入更危險的地帶。面對不斷升級的靈異事件和失蹤的愛人，三位好友聯手展開了一場驚險的冒險旅程，《死命必達》將於12月29日全台上映。