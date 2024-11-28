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春風落馬金馬獎...認：我知道不會得　玖壹壹爆「明年出戰世壯運」！

記者蔡琛儀／台北報導

天團玖壹壹今（28日）攜手型男大主廚吳秉承出席「第35屆寒士吃飽30送禮到家」，號召社會大眾支持「送禮到家」，呼籲大家一人一力，用愛與溫暖幫助弱勢，迎接新的一年。

▲▼玖壹壹。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲玖壹壹呼籲大家用愛與溫暖幫助弱勢。（圖／記者蔡琛儀攝）

上週金馬獎，春風以電影《白雲蒼狗》二度入圍金馬男配，可惜沒順利摘金，雖然春風事後在好友周杰倫IG留言：「哥，我落馬了。」還獲得周董回覆安慰，但私下春風其實看得很開，表示本來就看好施名帥和曾國城，還和好友打賭施名帥會得獎，「失望沒有，因為我自己知道不會得，能入圍就很好了！」

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而他金馬獎隔天立刻和健志、健志老婆Mia等好友一起衝東京巨蛋去看12強中華隊與日本隊的總冠軍賽，現場親自見證台灣奪冠那一刻，春風直呼：「超爽！我後面坐蠻多日本人，對方都會說：『甘巴爹』，這次看球感受很舒服。」健志老婆Mia懷有8個多月身孕，為了衝東京還特地開了「適航證明」，健志說很開心肚子裡的寶寶也一起見證歷史。

▲▼玖壹壹。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲玖壹壹。（圖／記者蔡琛儀攝）

去年玖壹壹為經典賽創作主題曲〈世界都看見〉，健志說這次去東京巨蛋也聽到現場播放這首歌，感動到不行，還有播放國旗歌的時候，也忍不住起身立正；春風也說，球員繞場的時候非常感動；洋蔥則是因為要參加馬拉松比賽而缺席，更說要挑戰明年世壯運拔河比賽，且健志當教練，春風是領隊，隊員則包括世界拔河冠軍。

此外，健志兒子「優福」預計明年初出生，春風說已經準備好要送給寶寶的金飾見面禮，至於洋蔥則是還沒想好，健志拱他幫寶寶房間做設計，就可以抵送禮，至於婚禮則考慮等小孩出生再說，覺得在澎湖辦是不錯的選擇。洋蔥與女友愛情長跑多年，目前對結婚也是順其自然的態度。

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