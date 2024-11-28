膝蓋開始痛「檢查才知道斷了」！Dears小安哭了：我這次是真的欠罵

記者潘慧中／綜合報導

小安（安婕希、Dabe）曾和簡廷芮（Dewi）組成女團「Dears」，甜美外貌讓她有「空靈女神」的封號，Instagram擁有71萬粉絲。沒想到，她27日發文坦言，最近膝蓋又開始痛，結果檢查後才知道「原來斷了」。

▲小安膝蓋又開始痛才去檢查。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



小安透露一直都在努力地復健膝蓋，前陣子比較不痛就去玩滑板，未料不久後，膝蓋再度感到疼痛，就醫檢查才驚覺原來斷了，「這幾年斷過太多地方都還是繼續滑，當下都會暫時忘記疼痛…。」

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▲小安積極復健中。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



小安坦言過去都把忍耐力用錯地方了，因此這次決定好好反省，暫時把滑板、滑雪板都封印起來，專心休養治療復健，「醫生說會讓我好起來送我回雪國的。」

▲▼小安期待能早日康復去滑雪。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



雖然小安沒有詳細說明傷勢，但她解釋是滑雪所導致的傷，看到有網友留言稱「我也是肌腱斷裂了」的時候，她則附上淚眼的表情符號，並回答「嗚嗚同病相憐」，許願大家都能擁有健康的身體，因為經由這次事件，她徹底學到教訓了，「我這次是真的欠罵。」

▲小安回應粉絲。（圖／翻攝自Instagram／dabechen）



小安IG全文：

好多地方都開始積雪了

我的膝蓋也在努力中

之前復健一陣子比較不痛就去滑滑板

又開始痛去檢查才知道原來斷了(꒪ཀ꒪」∠)

這幾年斷過太多地方都還是繼續滑

當下都會暫時忘記疼痛⋯

忍耐力都用錯地方了千萬不要這樣！

這次好好反省把板都封印起來了

專心休養做治療跟各種訓練

身體健康永遠最重要

醫生說會讓我好起來送我回雪國的

頑張ります⸜(๑⃙⃘’ᵕ‘๑⃙⃘)⸝