蕭秉治小巨蛋倒數一週　自爆：不能穿四角內褲...原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

蕭秉治即將在下週六舉辦睽違十年，也是他第一次的個人小巨蛋演唱會，目前幾乎已做好萬全準備，他今（27日）為宣傳專輯《完人》出席電台活動，雖透露有練舞，但笑說其實只是請舞蹈老師幫他編排一些「精彩的走位動作」，現在只希望當天能平安順利結束。不過他透露，下週演唱會上會有一套是全白色的西裝，為此他只好捨棄平常愛穿的四角內褲。

▲蕭秉治即將迎接小巨蛋演唱會到來。（圖／記者屠惠剛攝）

被問難道是穿緊身三角褲？蕭秉治笑著否認，說有特別請造型師幫他準備「形狀」比較沒那麼明顯的內褲，就怕到時候鯛形外露，打趣說應該沒人想看。而他雖然成功減重10公斤，但他也沒有打算要在演唱會上脫衣秀身材，「演唱會還是會穿全裝，雖然裡面無袖，但不會想脫，覺得穿著比較帥。」直呼就算很熱也會忍住。

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下週演唱會雖然強碰周杰倫大巨蛋，但蕭秉治說還好自己之前已經看過，覺得有圓夢了，因此這次錯過不會太遺憾；也說師兄五月天有叫他好好加油，「我希望師兄有空可以在觀眾席來欣賞一下，希望他們有空。」若五月天到時真的驚喜上台，「這樣當然也歡迎，這怎麼好意思，被我賺到了。」交往8年的女友也會到場，他甜蜜透露女友每天都會幫他加油，每次在家彩排，女友也永遠是第一個聽眾。

▲蕭秉治在感恩節前夕寫下感謝心情。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，明天是感恩節，電台也準備了要價5000元的感恩節應景火雞大餐，蕭秉治則寫下對家人、朋友、歌迷、公司的感謝，「他們都一直支持我、相信我，讓我可以重新站回小巨蛋，一切很感恩。」