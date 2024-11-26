鄭雨盛疑早準備好！「近1年不接廣告＋卸任難民大使」避掉天價賠償

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員鄭雨盛近日承認與模特兒文佳菲未婚生子，不過因為他不願結婚且疑似劈腿，陷入了輿論風波，形象大受打擊。韓媒最新報導指出，他從去年起就未接下任何廣告代言，引發外界猜測與近日曝光的私生子傳聞有關。雖然他沒接廣告，他與好友李政宰去年仍共創超過260億韓元（約新台幣6.03億元）的驚人營收。

▲鄭雨盛自去年起就沒有再接廣告代言。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）

根據韓媒報導，鄭雨盛自2022年結束遊戲代言後，便未再簽署新的廣告合約，去年他靠著電影《12.12：首爾之春》成功創下千萬人次觀看，票房表現極為亮眼，但他在廣告代言上的活動卻顯得異常低調，與夥伴李政宰形成鮮明對比，李因主演《魷魚遊戲》成為國際級巨星，接連與多個品牌簽下廣告合約，包括食品、建設及教育等領域。

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報導指出，鄭雨盛的一支廣告代言費用約為一年12億韓元（約2784萬台幣），根據他與李政宰所屬的Artist Company於11月發布的財報顯示，兩人去年僅憑廣告代言便創下100億5700萬韓元的收入（約台幣2.33億）。另一方面，鄭雨盛與李政宰去年透過電影、電視劇、廣告及其他收入共計創下265億8200萬韓元的營收（約6.16億台幣），今年預計可達138億4000萬韓元（約3.21億台幣）。

▲鄭雨盛去年也卸任了聯合國難民署親善大使。（圖／翻攝自鄭雨盛IG）

鄭雨盛擔任聯合國難民署親善大使長達9年，卻在今年7月突然卸任，過去長期為難民發聲，突然辭去此職務，讓外界不禁聯想其背後原因與近期曝光的私生活有關。更有消息指出，鄭雨盛一切措施，都是為了防範私生活風波影響商業合作，若廣告代言爆出私德問題，可能需支付巨額違約金，甚至涉及好幾倍廣告費用的賠償。