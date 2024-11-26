13歲偶像練習生疑遭「按在地上霸凌」　教師媽二度發聲：生理特點造成

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸13歲偶像練習生魏子宸隸屬TFBOYS經紀公司時代峰峻旗下，近日，他被流出疑似在校遭到同學霸凌的影片，掀起熱議，雖然他身為教師的媽媽火速出面否認，但卻受到不少網友質疑「息事寧人」。對此，魏媽媽26日再度發文，進一步做詳細回應。

▲魏子宸是TFBOYS的師弟。（圖／翻攝自微博／TF家族-魏子宸_WZC）

魏媽媽表示，看到大家對魏子宸的擔憂和關心，覺得有必要再向大家做詳細的解釋。首先，她提到兒子剛上國中時，就被網友發現穿拖鞋參加軍訓，「其實是他腳磨破了皮，連襪子都穿不了，我馬上告知了班主任，老師也非常理解並還表揚他腳傷了還在堅持軍訓沒有耽誤課程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

魏媽媽進一步解釋，魏子宸有塵蟎過敏和季節性過敏的體質，所以經常會感到身體莫名的癢痛，書包裡常備有過敏藥。至於學校展板上的辱罵留言，魏媽媽表示，當時家人看到也非常生氣，「但我深知一個練習生，有人喜歡他就會有人不喜歡他，所以孩子是不知道這件事情的，學校發現有一些不文明語言出現在校園也馬上拆掉了展板。」

▲▼網路瘋傳魏子宸疑遭到校園霸凌的證據。（圖／翻攝自微博）

魏媽媽強調，她一直以正確的價值觀教育魏子宸，並教導兒子用正能量幫助身邊的人，與同學友好相處，她也經常能聽到孩子聊班裡的事情，「小打小鬧時常有，作為一名教育工作者，很明白男孩之間玩鬧有時候就是看上去不像開玩笑，這是他們的生理特點造成的，引起了大家誤會，也耽誤了大家正常生活秩序，所以我必須再告知大家真相，也肯定會保護好他，謝謝大家對他的關心！」

▲魏子宸的媽媽二度發聲。（圖／翻攝自微博／魏子宸媽媽510）

然而，魏媽媽雖然二度否認霸凌一事，但許多粉絲仍在評論區抱不平，激動留言「媽媽可以聯繫把監控視頻（監視器影片）放一放嗎？我們真的很難去相信是開玩笑的」、「學校發現有人在展板寫下這些惡毒的語言的時候，居然不是揪出這些人，而是選擇就拆掉展板」、「你知道學校裡的同學對他有惡意，卻依然把這種霸淩行為解釋為玩鬧」。

▲粉絲留言。（圖／翻攝自微博／魏子宸媽媽510）

對此，校方則向陸媒《九派新聞》回應表示，學校各部門在第一時間會同區公安局、區教委，同時在家長全程參與下，實地走訪調查並調取監控，經過瞭解，魏子宸遭校園霸淩情況不屬實。當地教育局也透露，目前已了解相關資訊，事件正在調查處理，後續進展將會通報。

【魏子宸媽媽全文】

昨天發生了一連串的事情，能看出大家對子宸的擔憂和關心，所以我還是有必要再給大家做詳細的解釋。子宸進入初中，就有網友說他穿拖鞋軍訓，其實是他腳磨破了皮，連襪子都穿不了，我馬上告知了班主任，老師也非常理解並還表揚他腳傷了還在堅持軍訓沒有耽誤課程；他是過敏性體質，塵螨過敏和季節性過敏，身體會莫名的癢痛，所以他書包裡面常備有過敏藥；然後是學校展板上的留言，當時我們家人看了也非常生氣，但我深知一個練習生，有人喜歡他就會有人不喜歡他，所以孩子是不知道這件事情的，學校發現有一些不文明語言出現在校園也馬上拆掉了展板。我們對孩子的教育也一直是三觀正，並要用正能量幫助身邊的人，和同學友好相處，其實經常能聽到他聊班裡的事情，和誰誰要好、和誰誰是同桌，小打小鬧時常有，作為一名教育工作者，很明白男孩之間玩鬧有時候就是看上去不像開玩笑，這是他們的生理特點造成的，引起了大家誤會，也耽誤了大家正常生活秩序，所以我必須再告知大家真相，也肯定會保護好他，謝謝大家對他的關心！