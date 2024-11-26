小林柏宏遭爆「劈腿還拍親密片」遭拔出道資格　發文道歉全認了

記者蔡琛儀／綜合報導

男團選秀節目《SCOOL》正如火如荼播出中，沒想到其中人氣選手之一，被說和男神林柏宏神似的選手林子宸，日前被一名女網友控訴多次劈腿，甚至還看到他拍攝親密影片，連在節目錄製期間都還有空腳踏兩條船，震驚不少粉絲。節目製作公司天空娛樂表示表示，林子宸將不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，將不再爭取最終出道名額，也就是說確定不會出道成團。

▲《SCOOL》林子宸因桃色糾紛，錯失出道機會。（圖／天空娛樂提供）

稍早林子宸本人也發文道歉，認了劈腿行為：「我必須向因我個人行為而受到傷害的女孩以及她的家人，發自內心地道歉。因為我的輕率與不負責任，讓她們受到了不應該有的困擾與痛苦，對不起，真的很抱歉！」

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他也向團隊、節目組、公司、粉絲、家人等道歉：「我會接受不成熟行為帶來的後果，在不影響團隊和節目的情況下，專注於專業，盡全力完成總決賽的錄製和粉絲演唱會，同時，我會退出《SCOOL》節目的總決賽評選與出道機會。」並保證未來不會再犯類似錯誤。

林子宸道歉聲明全文：

大家好，我是林子宸。

今天，我必須向因我個人行為而受到傷害的女孩以及她的家人，發自內心地道歉。因為我的輕率與不負責任，讓她們受到了不應該有的困擾與痛苦，對不起，真的很抱歉！

我知道，我在這段感情中未能做到應有的坦誠與專一，也沒有照顧好對方的感受。這些錯誤不僅傷害了她，還對她的家人造成了困擾，我真的非常抱歉。這段時間，我一直在反思自己的行為，並會永遠記住這次的教訓，承諾未來會更加成熟、負責任地對待每一段感情，並且成為一個更真誠的人。

另外，我要向我的團隊、節目組以及公司表達我最誠摯的歉意。我知道這次事件對你們造成了很大的困擾，不論是工作進度還是形象上，都受到了衝擊。作為公眾人物，我應該以更加成熟的態度處理私人生活，而不是讓個人行為影響整個團隊。我願意承擔一切後果，全力改進自己的行為，透過積極的社會公益和更好的專業表現來彌補過失。

最後，我要向一直支持我的粉絲和家人道歉。感謝你們每一位的喜愛，也一直是我最堅強的後盾，我深知這次事件讓你們失望了，對此我感到羞愧。未來，我將會努力改進自己，並且以更好的表現來回報你們的信任與支持。

現在，我會接受不成熟行為帶來的後果，在不影響團隊和節目的情況下，專注於專業，盡全力完成總決賽的錄製和粉絲演唱會，同時，我會退出《SCOOL》節目的總決賽評選與出道機會。

這次事件讓我深刻認識到自己在情感處理上的不成熟，也讓我更加意識到每一個行為對他人可能帶來的影響，我會以此為教訓，學會更負責任地處理感情，並在生活的每一個層面更加謹慎成熟，成為一個正面影響他人、引領他人的公眾人物。再次向所有受到影響的人誠心道歉，並保證未來不會再犯類似錯誤。

謝謝大家。

林子宸

2024.11.26