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表姨丈手臂下長「巨大骨肉瘤」　曾寶儀倒抽一口氣…看到淚崩！

記者黃庠棻／台北報導

「你認為癌症是一份禮物嗎？」曾寶儀與導演林明謙耗時四年，走訪全球探訪多位病友、醫生、專業團隊，完成2024話題紀錄片《交換禮物》，透過各種關於癌症治療的不同議題、討論，呈現不同人在不同處境裡重新思考生命的意義與價值。

▲《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲紀錄片《交換禮物》即將在台灣上映。（圖／台北双喜提供）

林明謙曾以《看不見的台灣》讓觀眾對於「日常生活」有了不同的觀點，最新作品《交換禮物》不但有曾寶儀出鏡、擔任旁白，更有屢創口碑票房佳績的寬魚國際執行長邱瓈寬擔任出品人，令人好奇這部紀錄片12月25日在全台上映後，又會創造什麼樣的話題。

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▲《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲紀錄片《交換禮物》即將在台灣上映。（圖／台北双喜提供）

紀錄片《交換禮物》歷經4年拍攝，從曾寶儀的提問出發，與一位又一位受訪者聊起「癌症」這個在傳統裡會忌諱避談的問題，透過官方釋出的預告片可以看出，回答「你認為癌症是一份禮物嗎？」這個問題的病友、醫生，雖然身分、處境不同，卻都讓人感受到一種積極尋找新答案的動力，因而片名《交換禮物》有了更多層次的意義。

▲《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲紀錄片《交換禮物》即將在台灣上映。（圖／台北双喜提供）

曾寶儀感性表示：「如果我能早幾年開始拍這個片子，開始學會這些面對身體的態度，或許在面對家人生病的時候，我可以處理得更好。」在預告片中，有不少畫面引人深思，罹患骨肉瘤的中醫師廖新喜手臂上有一個巨大的「腫瘤本人」。

▲《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀表姨丈手臂上有顆巨大的腫瘤。（圖／台北双喜提供）

對於預告片觀眾的衝擊極大，對於現場見證的曾寶儀更是劇烈，原來廖新喜是她的表姨丈，也是他守護家族成員的健康。預告片裡，也有2022年被診斷出乳癌四期的Olga，當時癌細胞已遠端擴散深入骨頭。她告訴曾寶儀，醫生建議開始化療，她做完決定後的第一件事，就是先預約繡眉，爽朗樂觀的Olga「因為化療不是會掉眉毛跟頭髮」引發曾寶儀大笑。

▲《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀淚崩。（圖／台北双喜提供）

導演林明謙的鏡頭裡，也有資深的胃癌病友周邦伯伯說「不要怕癌症」；也在5年存活率不到5%的癌末女孩王琦雰身上看見「將生命進行到底，老娘跟你拚了」的生命力。因而，在《交換禮物》紀錄片中，可以看見不同人面對疾病時不同的態度，脆弱、無助、勇敢、堅強；曾寶儀想藉由這部片，讓大眾在癌症面前，能夠試著擁抱希望，而非只有恐懼。

▲《交換禮物》。（圖／台北双喜提供）

▲紀錄片《交換禮物》即將在台灣上映。（圖／台北双喜提供）

《交換禮物》由寬魚國際、六六喜喜、影市堂聯合出品，曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時四年的真實記錄與真情理悟，將癌症轉化成人們生命中本就會預見的挫折與困難，給予觀眾力量，只要用勇氣面對、做自己相信的選擇，一切都有可能。電影將於12月25日上映，期待成為冬日節日陪伴觀眾的一份禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。

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