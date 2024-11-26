六月出國「兒天天傳訊喊想妳」　暖心對話曝光：希望以後對女友也這樣

記者王靖淳／綜合報導

女星六月（蔡君茹）和藝人李易結婚後育有一兒一女，平時會在社群記錄家庭日常的她，今（26）日發文分享兒子Star在她去日本的期間，每天都主動傳簡訊說想她，甚至還直呼她的名字甜蜜表示「我愛妳」。為此，六月深感窩心，並公開兩人對話內容：「希望他以後對女朋友也可以這樣。」

▲六月。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

透過六月分享的截圖可見到，兒子Star子在對話中坦言：「好想你」，讓六月忍不住感動回應：「我也想你啊，再三天就看到我了。」然而，兒子卻覺得三天的等待實在太久，不禁回覆：「可是好久。」面對兒子的抱怨，六月試圖以幽默化解，「不會不會，72小時而已，哈哈哈。」並補充表示：「你很幸運啊，有三天我不會罵你。」然而，兒子的回應卻讓她感到既意外又好笑：「不幸運，我喜歡被罵。」六月則忍不住笑回：「噗，少在那邊。」

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▲▼六月分享與兒子的對話。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）

最後，這場溫馨的對話在兒子一聲「蔡君茹我愛你」中劃下句點，而六月也甜蜜回應：「我更愛你。」除了兒子的貼心對話，六月也提到家中的妹妹因為想念她，每天都用崩潰的哭聲表達不捨，讓她雖然人在日本，但感覺心早已被拉回家中，「我人在日本但又好像沒有離開過。」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「天啊」、「已融化」、「好可愛哦」。

▲六月與兒子互相告白。（圖／翻攝自Instagram／june_tsai1976）