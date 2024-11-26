黃曉明新片票房超慘「上映9天就下架」！　網搖頭：被葉珂拖累

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明前陣子認愛網紅女友葉珂，怎料女友後續卻鬧出一連串的負面新聞，讓他連帶受到影響，為此公開致歉。近日，他主演的電影《戴假髮的人》上映，然而上映一個多禮拜票房，累積不足500萬人民幣（約2200萬台幣），甚至低於一開始預測的600萬，網友對此展開熱議，認為黃曉明的票房號召力已不如往昔，甚至將票房失利的原因歸咎於葉珂，該片24日更悄然從院線下架，可說是血本無歸。

▲黃曉明新片票房失利。（圖／翻攝自黃曉明工作室微博）

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黃曉明為《戴假髮的人》下了許多工夫，拍攝期間不僅減重15公斤，還把頭髮剃掉，全心投入角色之中。不過，葉珂在電影上映前，頻繁透過直播與網友互動，期間多次失言引發爭議，最終宣布退出網路。

為此，黃曉明在宣傳活動中公開向觀眾鞠躬道歉，誠懇表示：「這段時間發生了一些我自己的事情，影響了大家，我真的非常抱歉，內心非常難過。我會努力處理好私人問題，也會專心做好工作，再次向大家說一聲對不起。」在近日的一次宣傳現場，他還當場自扯頭髮，以此回應多年來有關「戴假髮」的傳聞。

▲不少人認為黃曉明被葉珂拖累。（圖／翻攝自葉珂微博）

然而，一切努力似乎無法挽救電影的低迷票房，雖然黃曉明在宣傳上全力以赴，不少網友認為他的票房號召力不如從前，還有人直指葉珂的負面話題是票房失利的主要原因。