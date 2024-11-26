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周興哲預告：下週現身周杰倫大巨蛋　記者會一半...葉舒華突驚喜現身！

記者蔡琛儀／台北報導

周興哲迎接出道10週年，並推出新專輯《Almost 幾乎都是愛》，今（26日）舉辦記者會，人緣超好的他，林心如、許瑋甯、楊謹華、昆凌、葉舒華等人都錄製VCR，昆凌還在影片中燦笑問：「墨爾本好玩吧！」而南韓女團(G)I-DLE成員葉舒華也驚喜現身VCR，好奇兩人怎麼認識的、是否這次也有合作？周興哲經紀人立刻賣關子：「期待一下，之後可以看看。」令人相當期待兩人後續有什麼火花。

▲▼ 周興哲全新專輯《Almost 幾乎是愛情》媒體發布會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 周興哲驚喜請到葉舒華錄製VCR。（圖／記者黃克翔攝、星空飛騰提供）

▲▼葉舒華。（圖／星空飛騰提供）

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周興哲日前在澳洲開唱，也和天王周杰倫（周董）見面，身為地頭蛇的周董帶著周興哲打高爾夫球、吃美食，直呼周董是「最佳帥哥導遊」，也會談育兒經，更透露自己下週會去看周董的大巨蛋演唱會，至於有沒有計劃在大巨蛋開唱？經紀人表示若有也要等下一個巡演再說，現在暫時沒有計劃。

而周興哲明年將迎接二寶到來，被問到有沒有要向周董看齊生三個？周興哲笑說：「我活在當下，先兩個就好。」他專輯中雖沒有特別寫給女兒的歌，但在錄唱新歌〈不喜歡沒有你的地方〉時有一邊想像唱給女兒聽，但女兒似乎比較喜歡聽一般兒歌。老婆趙岱新也是喜歡他的情歌，還建議他以後可出一張專輯，專門翻唱他寫給別人的歌，但對於他這次在專輯中難得嘗試唱饒舌沒什麼太大興趣。

▲▼ 周興哲全新專輯《Almost 幾乎是愛情》媒體發布會-周興哲,Gummy B 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 周興哲新歌〈Dreamers〉找來Gummy B合唱，並首度挑戰饒舌。（圖／記者黃克翔攝）

周興哲出道十年，回憶剛出道就受到來自各方的大批關注，能承受這樣的壓力很不易，現在會想要在工作上的心態能夠放鬆一點。幾乎每週都飛來飛去開演唱會的他，坦言有問周董如何在工作和家庭之間平衡，「我花很多心思想讓孩子正常開心成長，儘量讓我生活和家人都幸福快樂。」以前巡演時會邀請老婆跟他愛相隨，如今只能等老婆生完再一起飛。

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