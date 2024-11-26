ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

記者孟育民／台北報導

TVBS《食尚玩家》本周即將推出特別企劃《省錢大作戰》，作為改版後首次「四線大會師」，各線主持人透過射飛鏢，決定地點和旅遊基金，並規劃兩天一夜行程，省最多錢的組別即為贏家。曾子余表示《食尚玩家》有個「亂鬥」的傳統：「當我們聚集在一起就是要來幹大事！」主持人們將使出渾身解數，向觀眾展現如何精打細算出去玩。威廉、風田更不演了，翻臉吵換主持人！

▲▼ 風田威廉當眾對林莎示愛。（圖／TVBS提供）

▲風田、威廉當眾對林莎示愛。（圖／TVBS提供）

四線主持齊聚一堂，唯獨朵拉因公告假，威廉、風田當場鬧喊要將夥伴換成林莎，威廉興奮表示：「我們等這個機會很久了！」風田甚至在眾目睽睽之下掏出「愛心」示愛，激得搭檔卞慶華出來護花。嫌主持費加倍不夠，威廉帶頭起鬨，卞慶華乾脆提議每人自掏腰包，共又加碼5萬現金。較勁意味濃厚，眾人甚至發下毒誓：「一切公平公正公開，不搞小動作，如有違背演藝路走下坡。」為贏不惜賭上演藝生涯，這場激烈比拼，絕對不容錯過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 風田威廉當眾對林莎示愛。（圖／TVBS提供）

▲納豆、曾子余、梁舒涵向觀眾展現怎麼省錢琉球行。（圖／TVBS提供）

為了省錢，各線無所不用其極，《Hello腹餓代》韋汝、JR紀言愷選擇路邊檳榔攤站崗，大膽攔下「水泥攪拌車」搭便車，JR驚呼：「我還真沒坐過水泥車，居高臨下視野真好」。因射飛鏢失手來到蘭嶼《2天1夜go》的曾子余、納豆以及梁舒涵，為省餐費全員出動挑戰霸王餐，「阿秋霸」（比腕力）單挑路邊店家，店長豪氣表示：「只要贏我，終身免費！」連陣中唯一女子梁舒涵都不惜披甲上陣，展現團隊必勝決心。

▲▼ 風田威廉當眾對林莎示愛。（圖／TVBS提供）

▲《食尚玩家》省錢大作戰，JR韋汝教大家精打細算出去玩。（圖／TVBS提供）
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

推薦閱讀

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉

台灣隊「28名英雄球員IG」一次看！陳傑憲追蹤破31萬　林家正超暖圈粉

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

YTR魚乾代購「被兇不爽別買」　等一個月不耐煩：我算奧客嗎？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

PEETA葛格前妻出事了！遭抓包「偷百萬YTR姊錢包」　深夜道歉：暫停所有工作

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神

辛龍搬離傷心地「專心學佛」！劉真驟逝4年多　女兒現況曝光

吳謹言「挺超大孕肚現身」！老公貼心扶腰　網一看震驚：感覺快生了

鄭雨盛疑腳踏三條船！「熱吻26歲嫩女友」影片外流　又爆人妻為他不倫10年

澎恰恰為她「搭機返台」快閃開唱！　資深歌后穿15年前戰袍：兩天沒吃飯

陳傑憲辣妻收「雙冠王生日禮」　 綺綺甜蜜放閃：以你為榮

威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

TFBOYS 13歲師弟遭霸凌！　「被按在地上」畫面流出…手上全是傷

邰智源慶奪冠挨酸「棒球國際關注不高」　反擊陸網：去玩你的7比0

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

食尚玩家, 風田, 威廉, 納豆

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 快訊／《魷魚》鄭好娟宣布「分手9年」李東輝！　公司證實：變回同事
  2. 陳傑憲被捧好老公！她列5點逆風：給人夫標準的太低　搖頭揭女人辛酸
  3. 快訊／問林昱珉「日本有賣檳榔嗎」　中天新聞道歉了
  4. 王大陸挑戰知識搶答慢半拍　楊祐寧爆氣喊：我要換人
  5. 哈利梅根「分居3個月」爆離婚？　美媒拍到搬家卡車停家門口
  6. 劉心語險被「檯面上某女」騙去柬埔寨！　恐怖內幕：她專門誘拐的
  7. 陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動　曾是啦啦隊女神
  8. 楊乃文酒吧副業8年收攤　昔認經營最大挑戰「人事管理」
  9. 威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓
  10. 雪兒回憶錄　大談「第一次」及拒絕再合作的導演

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366