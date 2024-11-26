威廉、風田不演了「翻臉吵換主持人」！　賭演藝生涯發毒誓

記者孟育民／台北報導

TVBS《食尚玩家》本周即將推出特別企劃《省錢大作戰》，作為改版後首次「四線大會師」，各線主持人透過射飛鏢，決定地點和旅遊基金，並規劃兩天一夜行程，省最多錢的組別即為贏家。曾子余表示《食尚玩家》有個「亂鬥」的傳統：「當我們聚集在一起就是要來幹大事！」主持人們將使出渾身解數，向觀眾展現如何精打細算出去玩。威廉、風田更不演了，翻臉吵換主持人！

▲風田、威廉當眾對林莎示愛。（圖／TVBS提供）



四線主持齊聚一堂，唯獨朵拉因公告假，威廉、風田當場鬧喊要將夥伴換成林莎，威廉興奮表示：「我們等這個機會很久了！」風田甚至在眾目睽睽之下掏出「愛心」示愛，激得搭檔卞慶華出來護花。嫌主持費加倍不夠，威廉帶頭起鬨，卞慶華乾脆提議每人自掏腰包，共又加碼5萬現金。較勁意味濃厚，眾人甚至發下毒誓：「一切公平公正公開，不搞小動作，如有違背演藝路走下坡。」為贏不惜賭上演藝生涯，這場激烈比拼，絕對不容錯過。

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▲納豆、曾子余、梁舒涵向觀眾展現怎麼省錢琉球行。（圖／TVBS提供）

為了省錢，各線無所不用其極，《Hello腹餓代》韋汝、JR紀言愷選擇路邊檳榔攤站崗，大膽攔下「水泥攪拌車」搭便車，JR驚呼：「我還真沒坐過水泥車，居高臨下視野真好」。因射飛鏢失手來到蘭嶼《2天1夜go》的曾子余、納豆以及梁舒涵，為省餐費全員出動挑戰霸王餐，「阿秋霸」（比腕力）單挑路邊店家，店長豪氣表示：「只要贏我，終身免費！」連陣中唯一女子梁舒涵都不惜披甲上陣，展現團隊必勝決心。

▲《食尚玩家》省錢大作戰，JR韋汝教大家精打細算出去玩。（圖／TVBS提供）

