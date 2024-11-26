高宇蓁「床戲尺度太大要修改」男友心聲曝光！　砸8位數跨界電影

記者黃庠棻／台北報導

「跨界女王」高宇蓁首度監製、主演的電影《鳳姐》12月6日全台上映。電影今（26）日舉辦媒體試片會後，傳出不少支持好評，高宇蓁表示是整個團隊用盡全力端出的誠意作品，希望大家能用力分享，強調「不向命運低頭的人，都要來看《鳳姐》。」

▲高宇蓁主演電影《鳳姐》。（圖／后花園影像製作提供）

高宇蓁、蔡嘉茵與黃冠智在媒體試片後接受訪問，其中高宇蓁身兼主演與監製，許多事情都親力親為，坦言在2021年收到劇本，在2022年拍攝，終於在2024年上映，直呼「到現在都覺得很不真實」，透露這段時間其實做了很多調整，強調「希望做得更好」。

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▲高宇蓁、黃冠智、蔡嘉茵接受訪問。（圖／記者姜國輝攝）

不僅如此，高宇蓁在《鳳姐》片中其實有許多大尺度的裸露與床戲，被問到男友是否有特殊表示時，她笑說一開始就跟導演說「尺寸不設限」，但為了讓題材更普遍一點，還是有做一點調整，而男友則是建議她「既然要拍，那就要瘦一點」，尺度的部分對方自己心裡會克服，但希望她能呈現出完美的身材。

▲高宇蓁在《鳳姐》有許多大尺度床戲。（圖／后花園影像製作提供）

對此，高宇蓁談到自己的身材，即將在下個月6日度過46歲生日的她，坦言自己出道以來就一直嚴格控管飲食，雖然平常外食居多，偶爾還次會有放縱日的時候，目前體重不到50公斤，透露人生體重最顛峰的時刻有超過5字頭，當時就覺得必須要瘦身，讓坐在一旁的蔡嘉茵忍不住開玩笑「光是站在姐旁邊，都像在被霸凌。」

▲高宇蓁在《鳳姐》有許多大尺度床戲。（圖／后花園影像製作提供）

此外，高宇蓁這一次投資《鳳姐》中間其實經歷很多波折，重置了兩次，總共花費了8位數，她大方公開數字「4400萬元」，至於重置原因她認為有一些戲的面相想要修改，也覺得自己的一些表現還可以更好，所以延遲了一下，這些過程都需要經費，而目前上映的版本讓她驕傲表示「是最有誠意的」。