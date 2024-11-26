楊一展為戲瘦身「精算卡路里」　跑步加騎公路車…成功甩肉8KG！

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《以身相許》今（26）日在花蓮慈濟大學模擬醫學中心前，舉行開鏡儀式，演員楊一展、楊銘威、范逸臣、林雨葶、董季鑫、廖梨伶與陳家逵，在劇中分別飾演解剖學科老師及模擬醫學中心職人及大體捐贈者家屬，以嚴肅不失專業的心情出席，因為模擬醫學中心大樓內，雖然一樣會執行手術的技術，不同的是，躺在手術檯上的是捐贈大體的「無語良師」。

▲大愛劇《以身相許》開鏡，主演楊一展、楊銘威、范逸臣等人現身。（圖／大愛電視提供）

楊一展在《以身相許》中飾演「曾國藩」教授，詮釋把解剖及手術教學的醫學科學結合人文的教育，不但推上臺灣第一，更驚豔國際的真實故事。開拍前，楊一展跟教授見面的第一印象就是「感到震驚」，因為教授已屆退休年齡，本人看起來年輕太多了。

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▲大愛劇《以身相許》開鏡，主演楊一展、楊銘威、范逸臣等人現身。（圖／大愛電視提供）



一問之下，楊一展說「原來教授有良好的飲食習慣還有運動習慣，這一點真是跟我本人一模一樣」教授是以蒸煮方式吃原型食物，楊一展覺得太巧了，疫情開始他也是這樣子生活了好多年直到現在。

▲楊一展與原型人物「曾國藩」教授。（圖／大愛電視提供）

原本精壯體型的楊一展，為了完美詮釋曾國藩，開拍前他開始「科學化營養計算卡路里，在不餓著肚子的情況下，搭配跑步還有騎公路車，瘦了7到8公斤」。除了體型想要真實呈現，楊一展欽佩教授努力不懈，活在當下，過好每一天的職人心態，他也會用相同精神讀劇本進入角色。

楊銘威在劇中飾演遺體捐贈組長「張純樸」，他說很敬佩這份工作的人文精神「需要上緊發條，隨時要解決任何問題，情緒也不能被影響」。楊銘威說最大的挑戰是「知道原型角色的童年跟經歷過的事，去揣摩表演上該怎麼呈現」。

▲大愛劇《以身相許》開鏡，主演楊一展、楊銘威、范逸臣等人現身。（圖／大愛電視提供）

范逸臣飾演遺體處理員「陳鴻彬」，因為范逸臣哥哥是醫生，他說「會比一般人更常聽見疾病、意外、死亡、家屬、屍體等，有的時候也會跟哥哥討論醫院的事情，會讓他在面對角色，或角色的工作環境更快的適應或融入」。

▲大愛劇《以身相許》開鏡，主演楊一展、楊銘威、范逸臣等人現身。（圖／大愛電視提供）

第一次接拍真人真事的大愛劇，范逸臣覺是像是雙面刃，最大的挑戰就是「比較有明確的表演方向，另一方面也會擔心有參考方向，參考東西太多，怕自己會太在意學得像不像」。

▲大愛劇《以身相許》開鏡，主演楊一展、楊銘威、范逸臣等人現身。（圖／大愛電視提供）

黃姵嘉一直有關注大體捐贈的題材，她也覺得「要演出真實存在的人，在戲劇的虛構與現實的真實間，要如何拿捏」很有挑戰性。劇中她詮釋解剖學科老師「王曰然」，除了醫學專業的教學之外，更重視在教育階段對人的關懷與尊重。她期望自己拍戲後「能更淡然地看待生死，或許就像那些大體老師在離開前能勇敢做出捐獻大體的決定，知道生命不是只有肉體，可貴的是精神與對世界的愛」。

▲大愛劇《以身相許》開鏡，主演楊一展、楊銘威、范逸臣等人現身。（圖／大愛電視提供）

《以身相許》的主創團隊陣容堅強，導演徐輔軍曾經以《小資女孩向前衝》、《犀利人妻》等作品，創造出高收視率及熱議話題；製作人徐國倫參與的作品更是金鐘獎及金馬獎的常客。《以身相許》透過四個跟生死打交道的職人故事線，傳遞如何化解世俗的禁忌與家屬的掙扎，要帶給觀眾跟生命對話的深刻感受。