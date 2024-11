吳姍儒3度接下除夕節目主持棒！　中國娃娃睽違10年在台合體演出

記者孟育民/台北報導

文化總會春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》打造跨界共演之限定舞台,連續2年廣受好評。今年更將與連續承辦九年金鐘獎的三立電視聯手,今(26日)公布明年節目主持人,為已抱下3座金鐘獎的吳姍儒Sandy,並搶先透露今年成軍25周年的泰國女子團體中國娃娃China Dolls X將首度在除夕節目上合體演出,帶來一連串的回憶殺,同時釋出全新主視覺。其他卡司下周起將於文化總會社群陸續公布。

▲吳姍儒接下《WE ARE 我們的除夕夜》主持棒。(圖/文總提供)

文總秘書長李厚慶表示,文總春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》邁入第三屆,打破過往歌唱節目型態,透過跨界共演呈現台灣的多元文化,打造屬於台灣人的除夕節目,《2025 WE ARE 我們的除夕夜》也將延長播出至5小時,帶來滿滿回憶殺與經典金曲,保證絕無冷場。

李厚慶說明,節目規劃11大主題、超過40組演出團隊及超過5百位青年學子參演,呈現出台灣的多元音樂風格,也期望透過不同世代的卡司與曲目,讓各年齡層觀眾都能從中找到共鳴。

明年,將是吳姍儒Sandy第3度接下 《WE ARE 我們的除夕夜》主持棒,今年9月才產下愛女的她,受訪時透露2025年春節期間最想做的事,「家裡面多了1位新成員,希望大家都穿著喜氣洋洋的,拍一張全家福。」

▲《WE ARE 我們的除夕夜》主視覺。(圖/文總提供)

文總希望打造9歲到99歲都有共鳴的春節特別節目,除了邀請人氣新生代歌手及歌廳秀之外,本次特別邀請當年在泰國出道、台灣走紅,且今年成軍滿25周年的泰國女子團體中國娃娃China Dolls X,中國娃娃受訪表示,兩人已有10多年沒有在台灣合體演出,這也算是她們出道以來,首度登上台灣除夕節目。

貝兒(李曉燕)興奮地說,此趟來台想要去逛夜市,非常想念台灣的甜不辣及小吃;娃娃(陳冠樺)也補充,上次來台拍攝MV時間很趕,沒能來得及帶貝兒去吃傳統小吃米粉湯、胡椒餅,希望這次一定要吃到!

▲中國娃娃。(圖/文總提供)

《WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時,播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Vedio、LINE TODAY、文總YouTube等平台;國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送,陪伴觀眾回顧2024年的感動時刻,同時展望全新的一年。