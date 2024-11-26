吳姍儒3度接下除夕節目主持棒！　中國娃娃睽違10年在台合體演出

記者孟育民／台北報導

文化總會春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》打造跨界共演之限定舞台，連續2年廣受好評。今年更將與連續承辦九年金鐘獎的三立電視聯手，今（26日）公布明年節目主持人，為已抱下3座金鐘獎的吳姍儒Sandy，並搶先透露今年成軍25周年的泰國女子團體中國娃娃China Dolls X將首度在除夕節目上合體演出，帶來一連串的回憶殺，同時釋出全新主視覺。其他卡司下周起將於文化總會社群陸續公布。

▲吳姍儒接下《WE ARE 我們的除夕夜》主持棒。（圖／文總提供）

文總秘書長李厚慶表示，文總春節特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》邁入第三屆，打破過往歌唱節目型態，透過跨界共演呈現台灣的多元文化，打造屬於台灣人的除夕節目，《2025 WE ARE 我們的除夕夜》也將延長播出至5小時，帶來滿滿回憶殺與經典金曲，保證絕無冷場。

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李厚慶說明，節目規劃11大主題、超過40組演出團隊及超過5百位青年學子參演，呈現出台灣的多元音樂風格，也期望透過不同世代的卡司與曲目，讓各年齡層觀眾都能從中找到共鳴。

明年，將是吳姍儒Sandy第3度接下 《WE ARE 我們的除夕夜》主持棒，今年9月才產下愛女的她，受訪時透露2025年春節期間最想做的事，「家裡面多了1位新成員，希望大家都穿著喜氣洋洋的，拍一張全家福。」

▲《WE ARE 我們的除夕夜》主視覺。（圖／文總提供）

文總希望打造9歲到99歲都有共鳴的春節特別節目，除了邀請人氣新生代歌手及歌廳秀之外，本次特別邀請當年在泰國出道、台灣走紅，且今年成軍滿25周年的泰國女子團體中國娃娃China Dolls X，中國娃娃受訪表示，兩人已有10多年沒有在台灣合體演出，這也算是她們出道以來，首度登上台灣除夕節目。

貝兒（李曉燕）興奮地說，此趟來台想要去逛夜市，非常想念台灣的甜不辣及小吃；娃娃（陳冠樺）也補充，上次來台拍攝MV時間很趕，沒能來得及帶貝兒去吃傳統小吃米粉湯、胡椒餅，希望這次一定要吃到！

▲中國娃娃。（圖／文總提供）

《WE ARE 我們的除夕夜》將於2025年1月28日晚間7時播出至翌日0時，播出頻道包含三立都會台、三立台灣台、中華電信MOD、Hami Vedio、LINE TODAY、文總YouTube等平台；國際影音平台TaiwanPlus也將同步以英語字幕向全世界觀眾播送，陪伴觀眾回顧2024年的感動時刻，同時展望全新的一年。