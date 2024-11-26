黃嘉千離婚官司燒百萬！露面曝近況　不排斥新戀情「公開擇偶條件」

記者孟育民／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立的離婚官司纏訟2年，終於在今年8月落幕，確定恢復單身。她今（26日）和段鈞豪、木星一起出席民視、八大新節目《我的成長》媒體茶敘，談到官司後心情，語氣輕鬆說：「現在都非常好，雨過天晴了，我準備好面對各式各樣、排山倒海的工作。」透露離婚官司花了百萬元，笑說不敢看確切的數字，「這無關錢，公平正義很重要，就讓法官說話。」





▲黃嘉千、木星、段鈞豪出席《我的成長》媒體訪問。（圖／記者黃克翔攝）

黃嘉千如今已逐漸調適好心情，面對接下來的生活，並許下新年願望，「期待能回到正常的軌道，現在很開心能呼吸新的空氣，我很難形容這個感覺，今天看到陽光，是可以走出來了。」雖然難免被先前離婚官司影響心情，但她盡量讓自己保持正面心態，「沒有人會想遇到這樣的事情，遇到事情就是面對，事情總會有翻篇的時候，用不一樣的眼光看待事情，我很正面，看每件事情都是平安、穩定，現在狀態非常好。」

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▲▼黃嘉千現在認真生活，不排斥新戀情。（圖／記者黃克翔攝）

被問到會害怕遇到下一個對象？她則說：「現在我會問一下旁邊的人，不會在像之前靠直覺，目前為止還沒有想到戀情這件事。」不過她不會排斥新戀情，什麼人種的人都可以接受，談到擇偶條件，她正面回應：「人好很重要，之前的事是很好的經歷，我沒有後悔過，也很感謝。」