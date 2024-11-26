劉爾金升格老闆…近況曝光！　日本朝聖棒球「搭機聽到奪冠」嗨翻

記者黃庠棻／台北報導

藝人劉爾金與太太曾瑩玥跨足餐飲業，今（26）日攜手日本知名療癒系咖啡廳品牌CaféMocha，在台北盛大開幕貓咪咖啡廳。開幕現場星光熠熠，鳳凰藝人胡嘉愛、楊淨宇、方琦、阮氏翠恆、唐松瑞、吳柏澄、吳若湄、林靖軒等眾星皆到場祝賀。

▲劉爾金夫妻加盟日本貓咪咖啡廳CaféMocha。（圖／民視提供）

劉爾金夫婦不僅是演藝圈的模範夫妻，私下更是貓奴，夫妻倆透露，之所以會想開貓咪咖啡廳，是希望提供一個讓大家能夠放鬆身心，與可愛貓咪陪伴的空間。店內不僅有17隻來自日本的萌貓，更打造了充滿日式溫馨氛圍的空間，讓顧客能在此盡情享受療癒時光。

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▲劉爾金夫妻加盟日本貓咪咖啡廳CaféMocha。（圖／民視提供）

除了經營貓咪咖啡廳，劉爾金也分享近期與太太一同前往日本觀看棒球賽的趣事。他興奮地表示「在東京巨蛋看到中華隊擊敗美國隊，真的太嗨了！而且我們搭飛機回家時，剛好聽到機長廣播中華隊奪冠的消息，整架飛機都沸騰了。」

▲劉爾金夫妻加盟日本貓咪咖啡廳CaféMocha。（圖／民視提供）

除了劉爾金夫婦，CaféMocha品牌本身也充滿溫暖的故事。這個來自日本的品牌，已經擁有30家分店，深受當地民眾喜愛。如今將觸角延伸至台灣，希望能夠為台灣的貓奴們帶來更豐富的療癒體驗。

▲演藝圈好友朝聖劉爾金夫妻加盟的日本貓咪咖啡廳CaféMocha。（圖／民視提供）

CaféMocha不僅是一間貓咪咖啡廳，更是一個「陪伴」教育共享平台。除了提供美味的咖啡和甜點，店內還設有藝術展覽空間，不定期舉辦各種療癒課程，希望能夠為不同年齡層的人提供一個溫馨的交流平台。

▲演藝圈好友朝聖劉爾金夫妻加盟的日本貓咪咖啡廳CaféMocha。（圖／民視提供）