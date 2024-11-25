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周湯豪報比數「中華隊4比0」　小巨蛋下台後虧：導播沒在看我演出！

記者吳睿慈／台北報導

歌手周湯豪23、24日一連兩天在台北小巨蛋開唱，帶來全面進化「motorola呈獻 周湯豪REALIVE (R2) 特仕版」，雖然第一天不慎扭到腳，但他隔日的演出還是拼盡全力又跳又蹦，在結束2場演出後，他慶功宴上受訪表示「我覺得我的表演方式比較像運動員，那個台上的爽感，那個互動遠超過於疼痛」。而他的演出恰好是台日棒球爭冠賽，演唱會進行到尾聲時，台灣打出全壘打，接著又4比0，他下台不忘虧團隊：「導播都沒在看我的演出！」

▲▼周湯豪演唱會後訪問-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

▼▲周湯豪24日演唱會結束後，虧團隊「都沒在看我演出」。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪演唱會後訪問-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

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周湯豪23日演出時不慎扭到腳，昨日演唱會結束一下台就趕緊冰敷，但實在太痛，團隊緊急找物理治療師全面急救腳踝，替他推拿並把筋拉回來。他結束演唱會後受訪，由於腎上腺素激發，在台上演出時幾乎沒有痛感，他表示「我的忍痛程度比大家高一點，精神力這方面有點滿過人的」。他24日安可再度上台時，台日棒球中華隊剛好打出全壘打，他透過麥克風轉播比數，被問到開唱有邊關心賽事？他笑喊「是導播透過耳機跟我說的，他們都沒在看我的演出！」

▲▼周湯豪演唱會後訪問-周湯豪。（圖／記者周宸亘攝）

▲周湯豪23日不慎扭到腳，但他忍痛力過人演出照樣又跳又蹦。（圖／記者周宸亘攝）

他的粉絲年齡層廣泛，第一天有名3歲男孩當場喊周湯豪「爸爸」，他笑答：「滿特別的，如果今天你來到周湯豪的演唱會，會有潮男、潮女、中年人，以前以來就有很多小朋友都會來，昨天叫我爸爸那個我不認識他。」沒有因此動念想婚，他直言「我覺得我還是小孩」。

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」演唱會對他說意義非凡，更是里程碑。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

「REALIVE」對他來說意義非凡，周湯豪透過演唱會打開內心世界，「它就是在代表著我，我就是極度感性的人，但我也是比較ㄍㄧㄥ的人，我的生活、人生種種壓力，透過演出釋放情緒，平常私下沒有機會發洩，很難跟自己兄弟哭，也不想跟家人這樣，所以在舞台上真情流露」，演唱會更像是生涯的里程碑，周湯豪坦言自己的性格執念很重，「我就是只有這樣，做一個東西會往死裡做，REALIVE是里程碑，不論是身為表演者、導演、還是什麼都做完了，有點不知道下個要做什麼，因為上一個故事交代好了」，接下來他盼望多點休息時間。

周湯豪感嘆「我想體驗一些不一樣的生活，像是想買一台車、想出國旅遊幾個月，很多事情沒有完成」，他忙到所有團隊的事情親力親為，很多歌還沒發、聯名服裝也沒上架，工作已經把生活填滿，他無奈承認：「我還在學習休息。」

▲▼周湯豪「REALIVE (R2) 特仕版」小巨蛋演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲周湯豪與媽媽比莉只有在台上才會真情流露。（圖／記者周宸亘攝）

媽媽比莉24日為他站台演唱會，台上邀歌「什麼時候要幫我寫歌」，但其實比莉私下沒有催過他，周湯豪笑答：「你要幫媽媽做歌欸，這就是最難的事，幫媽媽做歌反而壓力更大！」他與比莉相處模式其實不像母子，「我們兩個一路走來不輕鬆、經過風風雨雨，只有在台上才有母子的真情流露，他很剛，我也很剛，我跟卡莉姐一起走過來，溝通像是君子之交。」REALIVE (R2) 特仕版演唱會接下來還預計去其他地方開唱，只是行程皆在計畫中。

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