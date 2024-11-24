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Apple被7月兒咬肩膀「痛到尖叫」　曝小孩長牙狀況：這哪是嬰兒啊

記者蔡宜芳／綜合報導

女星Apple（黃暐婷）在2022年嫁給牙醫趙國翔，並於今年4月生下兒子「八寶」，不時會在社群分享育兒日常。她24日透露自己突然被兒子咬，痛得她下意識推開小孩，更直呼「這哪是嬰兒啊」。

外送用▲▼Apple被7月兒咬肩膀「痛到尖叫」：這哪是嬰兒啊。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲Apple育有一個七個月大的兒子。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

Apple表示，八寶從五個月開始就陸續長出下排，六個月的時候就冒上排門牙，到了七個月更是冒出了第五和第六顆牙齒，讓她忍不住感嘆：「根本是風暴長牙！難道是因為爸爸是牙醫？」

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Apple透露，自己下午面對面抱著八寶時，兒子突然將頭靠在她的肩膀上，並狠狠地咬了一口，「嚇得我尖叫馬上把他往前推！八寶可能也被我突然的叫聲嚇到，馬上爆哭！可是我真的好痛！」Apple指出，因為兒子的上下門牙都有了，也沒控制力道，「根本就是一個成人咬我！這哪是嬰兒啊！」

▲▼Apple被7月兒咬肩膀「痛到尖叫」：這哪是嬰兒啊。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲▼Apple透露兒子長牙速度很快。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

▲▼Apple被7月兒咬肩膀「痛到尖叫」：這哪是嬰兒啊。（圖／翻攝自Instagram／appleweiting）

安撫完八寶後，Apple以為事情告一段落，沒想到過了沒多久，八寶又在同一個位置咬了她一次，讓她哭笑不得地說：「怎麼啃人啊你！這個奇怪的嬰兒！」她坦言，現在只要八寶的頭靠近她的肩膀，自己就會感到害怕，並開玩笑地說：「以後只能穿墊肩了嗎？」PO文引來不少媽媽網友表示有同感。

【Apple全文】

太可怕了
我被七個月的嬰兒咬了！好可怕的感覺！！

我兒子五個月就開始冒下排兩顆門牙，
六個月冒上排兩顆門牙，七個月冒第五第六顆牙齒
根本是風暴長牙！難道是因為爸爸是牙醫？

今天下午抱八寶，面對面抱。
他頭靠在我的肩膀上～突然咬我一口！
嚇的我尖叫馬上把他往前推！
八寶可能也被我突然的叫聲嚇到馬上爆哭！
可是我真的好痛
他上下門牙都有了，也沒有控制力道，
根本就是一個成人咬我！這哪是嬰兒啊！

安撫完八寶後過了沒多久，
我抱起八寶他又再咬了我肩膀一次！一樣的位置！
怎麼啃人啊你！這個奇怪的嬰兒！

怎麼辦…..現在抱他只要他頭想靠近我肩膀我就怕怕的～我有陰影了
有人家裡也有這般咬人嬰兒嗎？
以後只能穿墊肩了嗎？

#八寶 #7m13d #咬人嬰兒 #牙齒好像食人魚

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