U:NUS高有翔日本累癱畫面曝光　「深情演技」成品出爐：那是我？

記者吳睿慈／台北報導

U:NUS團員高有翔以「Sean Ko 高翔」名義推出首支個人創作單曲〈你聽〉，MV特地飛往日本取景，不過為了精簡規模，整個工作團隊包含自己竟只有「4人」，讓他笑喊：「超克難！是很難忘的回憶。」而他化身純情男，與平時酷帥形象不同，坦言花了不少時間在適應，「突然走一個純情天花板路線，一邊錄一邊笑場，看到成品時都不相信那是我！」

▲U:NUS高有翔前往日本拍MV。（圖／滾石唱片提供）



MV選擇日本東京取景的緣由，高有翔透露，〈你聽〉是他首次創作華語抒情曲，「對我來說很有挑戰性，所以視覺也換一個沒挑戰過的tone調。」他也分享，這次到東京4天3夜都在拍攝，因此沒能好好感受當地風景，唯一印象深刻的景點只有「世界第一高塔」晴空塔，笑說：「我們『4人小隊』超克難邊停邊拍，一台車繞遍東京周圍的鄉間和城市，不過沒有壓力所以很充實！」高有翔也說，團隊每天拍到晚上十一點，固定行程就是居酒屋慶功，「一路戰到凌晨回去睡覺，隔天再來早8出發上工。就這樣重複了3天。」他們也趁空在車上補眠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高有翔、吳昱廷車上補眠。（圖／滾石唱片提供）



此外，團員吳昱廷也是「4人小隊」的一員，這次擔任伴遊、給予團隊心靈上支持的角色，高有翔透露：「他也拍了一支視覺給他接下來的新作品，請大家好好期待。」有趣的是，為了把握時間捕捉畫面，4個人一下車竟馬上自動分成兩小組，高有翔笑喊：「他去拍他的、我去拍我的，時間到直接上車奔下個景點。」直呼：「這個效率實在是平常有劇組規模的作品很難做到的。」不過也因為跑遍東京，「短短三天我們過路費竟然花了6000多台幣！」

▲▼U:NUS高有翔看到自己深情模樣不敢置信。（圖／滾石唱片提供）



高有翔首次擔綱男主角，在MV中一展深情，與平時酷帥形象不同的他，坦言花了不少時間在適應，「突然走一個純情天花板路線，一邊錄一邊笑場，看到成品時都不相信那是我！」不過也很開心自己能完成全新風格作品，「因為過往都是饒唱居多，希望音樂路可以更多元化嘗試，給粉絲帶來更多驚喜。」歌曲已經上架數位平台。