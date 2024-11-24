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啦啦隊正妹「巧遇12強中華隊球員」！藥妝店大跳應援舞 他尬笑全被拍

記者潘慧中／綜合報導

世界12強棒球賽台日冠軍戰將在24日晚間6點（台灣時間）展開，統一獅專屬啦啦隊「Uni-Girls」成員芮絲23日意外在日本藥妝店巧遇選手岳東華，還直接唱跳起應援舞，逗得對方遮臉尷尬直笑。

▲▼芮絲。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

▲芮絲巧遇岳東華後決定上前給驚喜。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

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畫面中，可以看到芮絲戴著紅黑條紋針織帽，身穿紅黑格紋襯衫，內搭黑色高領上衣，下半身搭配淺灰色牛仔褲。雖然不是平常的應援服，但偶遇岳東華後，她決定鼓起勇氣上前跳應援舞。

▲▼芮絲。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

▲▼芮絲。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

▲▼芮絲。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

▲芮絲在店內跳應援舞，岳東華尷尬笑個不停。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

岳東華發現後，正在挑選商品的他，先是有點吃驚地站起來，接著不禁露出笑容，摀嘴遮臉點頭示意，雖然氛圍有點尷尬，最後還很有禮貌地跟芮絲揮手道別。

▲▼芮絲。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）▲▼芮絲。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

▲岳東華很有禮貌地跟芮絲揮手道別。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

芮絲在留言區透露她其實是I人，決定要上前和岳東華打招呼前，內心也經過一陣糾結，「但還是鼓起勇氣衝一波了。」中職會長、中華隊領隊蔡其昌看到影片也忍不住笑了，芮絲則透露：「他遮臉笑的時候真的是可愛到！」

▲▼芮絲。（圖／翻攝自Threads／han.yang830）

▲▼芮絲回應粉絲和蔡其昌的留言。（圖／翻攝自Threads、Instagram／han.yang830）

▲▼芮絲。（圖／翻攝自Instagram／han.yang830）

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芮絲, 岳東華, 12強

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