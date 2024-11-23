金馬獎／張艾嘉趕上了！「媽驚傳重摔急回香港」　順利返台出席典禮

記者蕭采薇／台北報導

第61屆金馬獎23日在台北流行音樂中心舉行，張艾嘉以《女兒的女兒》再度入圍影后，不過由於97歲的母親不慎摔倒，她前一天緊急趕回香港，風塵僕僕再回到台灣參加典禮。張艾嘉受訪時坦言：「本來還有點緊張，但因為媽媽的事，現在對得獎都不緊張了。」

►更多【第61屆金馬獎】相關新聞

▲（左起）林嘉欣、張艾嘉、劉奕兒「母女」一起登上金馬。（圖／攝影中心攝）

不過張艾嘉表示，目前媽媽狀況已經穩定，加上姊姊也趕去照顧，「現在有比較放心一點了。」而她如果再次獲獎，將平了張曼玉的影后紀錄。張艾嘉說自己保持平常心，入行50年，知道越平靜才越能正常發揮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

入圍最佳女配角的劉奕兒，片中飾演張艾嘉的女兒，母女這回一起入圍。她和片中的媽媽張艾嘉、姊姊林嘉欣兩位金馬影后一起走紅毯，劉奕兒說：「很開心跟媽媽和姐姐一起走紅毯，我覺得我是被愛的小女孩。」

▲張艾嘉為母親急返香港，幸好順利回台趕上典禮。（圖／攝影中心攝）

張艾嘉監製並主演的電影《女兒的女兒》，今年風光入圍第61屆金馬獎5項大獎，包含最佳女主角、最佳女配角、最佳原著劇本、最佳原創電影歌曲與最佳造型設計。張艾嘉近期也都在台灣宣傳，原先預計典禮前一天將出席金馬入圍午宴，沒想到母親不慎摔傷，讓她緊急返回香港探望。