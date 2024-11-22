12強「台灣應援太吵了」！敵隊球員女友：現在還不習慣 揭3文化差異

記者潘慧中／綜合報導

2024年世界12強棒球賽正如火如荼進行中，其中特別引起關注的莫過於台式應援。人氣YouTuber Joyce20日在頻道「狂人JoJo」上傳了前陣子去大巨蛋觀賞與澳洲之戰的影片，旁邊的澳洲球員家人跟她坦言：「我們覺得你們太吵了！」

▲澳洲球員家人認為台灣應援聲太吵了。（圖／翻攝自YouTube／狂人JoJo）



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該位澳洲球員家人表示，場上球員們本來就需要保持專心，「但觀眾們發出太多聲音了」，她透露澳洲人看到球員在投球時不會發出聲音，只有在揮出安打或有好成績時，才會放音樂、鼓掌歡呼。

▲▼澳洲人不會在球員投球或打擊時發出聲音。（圖／翻攝自YouTube／狂人JoJo）



不只這樣，該位澳洲球員家人還說，當台灣啦啦隊跳舞發出應援聲，其實會干擾到澳洲球員，這讓Joyce暗自心想，的確有部分就是為了干擾對手。

▲澳洲球員會被台灣的應援聲干擾到。（圖／翻攝自YouTube／狂人JoJo）



接著，Joyce訪問到澳洲球員的女友，並詢問台澳的球場文化，對方透露沒有那麼多球迷之外，也相較安靜很多，而且沒有啦啦隊在場邊應援，「台灣真的非常吵，我現在還不習慣。」

▲▼澳洲球員女友還沒習慣台灣的應援聲。（圖／翻攝自YouTube／狂人JoJo）

