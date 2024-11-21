成龍曝40年前「首拿1600萬片酬」心境！　一夜暴富土豪行逕掀議

記者劉宛欣／綜合報導

香港動作巨星成龍以童星出道，經歷多年努力在影壇站穩腳步，縱橫演藝圈數十年，至今地位仍難以撼動。他早年登上《星空下的傾情》節目時，回憶起為電影製作公司「嘉禾」拍攝第一部電影時的心路歷程。他坦言首次收到400萬元（約1600多萬台幣）片酬支票時，展現出「土豪」一面，引發熱烈討論。

▲成龍分享首次收到鉅額片酬的心情。（圖／翻攝自微博／成龍、圈內一把手）

成龍透露嘉禾影業第一次向他招手時，便開出100萬元（約420萬台幣）的支票作為挖角籌碼。當時影壇最頂尖的演員如林青霞、秦祥林等，一部戲的片酬也僅約10萬元（約40萬台幣），這筆巨款讓成龍驚喜不已。不過，由於當時他與其他電影人仍有合作，周遭友人也勸他不要輕易接受，最終他選擇放棄這次機會。

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成龍1980年與嘉禾正式合作，拍攝電影《師弟出馬》。該片不僅打破香港影壇紀錄，成為首部票房突破千萬的電影，成龍更因此迎來天價片酬。他回憶道：「當時嘉禾開給我470萬（約1967萬台幣），這是天文數字，幾乎可以買下一整棟樓，不可能不去！」收到片酬後的他興奮不已，立刻到鐘錶行一次買下7隻名錶，也豪氣地到高檔服飾店血拚，感受一夜暴富的滋味。

▲成龍因為《師弟出馬》首次登上演藝高峰。（圖／翻攝自微博／成龍、圈內一把手）

談到過去的艱辛，成龍透露當替身時，日薪才150元（約628元台幣），因此首次收到幾百萬片酬時格外感慨。當年能以《師弟出馬》締造票房奇蹟，不僅改變了成龍的事業，也讓他真正體會到暴富的感覺。