新加坡直擊／柳承龍賣萌大放送　被梁世宗爆私下「也是搞笑擔當」

記者黃庠棻／新加坡報導

迪士尼亞太內容發布會近日在新加坡舉行，今（21）日於濱海灣金沙酒店盛大展開，公開了多部即將上線的作品，韓劇包含朴恩斌、薛景求主演《狂醫魔徒》，金秀賢、曹寶兒主演的《山寨人生》，金多美、孫錫久主演的《血謎拼圖》等，主演都公開現身打招呼。

▲柳承龍、梁世宗、林秀晶主演《下流大盜》。（圖／記者黃庠棻攝）

稍早，柳承龍、梁世宗、林秀晶等人主演的《下流大盜》接受訪問，被問到拍攝有沒有發生有趣的事情，梁世宗馬上開心表示，因為可以跟柳承龍與林秀晶兩個前輩合作很開心，尤其是柳承龍是劇組的搞笑擔當，直呼「很開心地一起拍攝了」。

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▲柳承龍、梁世宗、林秀晶主演《下流大盜》。（圖／記者黃庠棻攝）

特別的是，柳承龍談到《犯罪都市》、《賭命為王》，同時也是《下流大盜》的導演姜允成，透露自己看了對方的作品覺得太喜歡，所以鼓起勇氣加了對方臉書，後來才變成網友開始聊天，也有了這一次的合作，並坦言《Moving 異能》獲得很大迴響，讓他頗有壓力。

▲柳承龍、梁世宗、林秀晶主演《下流大盜》。（圖／記者黃庠棻攝）

對此，柳承龍也正面看待壓力大一事，坦言自己演出的全部作品都感到很緊張，說道「不過不能自滿，作品也可能有不好的時候，但這時也不要難過，只要做好自己的事，不留後悔就好」。

▲柳承龍、梁世宗、林秀晶主演《下流大盜》。（圖／記者黃庠棻攝）

不僅如此，柳承龍在整場記者會上不斷放送愛心，只要台下的人比出任何動作，他臉上都掛著笑容給予同樣的回應，相當親切又暖心。《下流大盜》由柳承龍、梁世宗、林秀晶等人主演，講述一對叔姪為了賺錢，什麼工作都來者不拒。僅能勉強維持生計的兩人得到一項任務，要取回在海岸發現的一項古老寶藏，為了改變生活，他們將不擇手段。

▲柳承龍、梁世宗主演《下流大盜》。（圖／Disney+提供）