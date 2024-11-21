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蔣卓嘉喉嚨「突出現異物感＋疼痛」　緊急開刀...最新狀況曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

蔣卓嘉在8月時發現唱歌和講話時出現沙啞情況和異物感，還伴隨著疼痛，因此馬上就醫，發現是聲帶長出血性瘜肉，於上個月進行手術治療，目前復原情況良好，預計下週一就要重返DJ工作，跟大家在空中相會。

▲▼蔣卓嘉〈When the Night Falls〉。（圖／索尼提供）

▲蔣卓嘉日前進行聲帶手術治療。（圖／索尼提供）

由於休養期間必須噤聲，幸好大部分時候都可以靠訊息來溝通，如果要與人對話時，他就是靠手來比劃，不然就是用Google翻譯來發聲，沒有太大的溝通問題，讓他順利度過不能講話的時期。

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身為歌手，他也開始嘗試一些發聲練習，他說：「不過現在還是會明顯感覺到聲帶有點緊和乾澀，也跟醫生反應過，醫生說還需要一點時間才可以恢復正常。」所以目前他先漸漸開始恢復DJ工作，唱歌相關的工作請大家再耐心等待一下。

▲▼蔣卓嘉〈When the Night Falls〉。（圖／索尼提供）

▲蔣卓嘉推出新歌〈When the Night Falls〉。（圖／索尼提供）

而他推出全新音樂計畫「早C晚A三部曲」，靈感來自早晨的咖啡和晚間的酒精。全新單曲〈When the Night Falls〉是一首抒情的R&B歌曲，以西班牙吉他的溫暖和弦為主軸，歌詞描繪與愛人一同漫步在夕陽餘暉下的浪漫情景。蔣卓嘉表示，夜晚對他來說，不僅是一天的結束，也是將日常的煩憂拋諸腦後、重新沉浸在純粹情感中的時刻。

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