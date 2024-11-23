小孟老師／11月23日星座運勢　牡羊投資要謹慎避免虧損

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：工作進程穩定
感情：寬容對待問題
財運：資金穩定成長
幸運色：棕色
貴人：天蠍
小人：天秤
工作：放鬆緩解壓力
感情：兩人甜美相愛
財運：謹慎理財工具
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯
工作：對人和善熱情
感情：無限愛與包容
財運：掌握未來趨勢
幸運色：橘色
貴人：雙子
小人：射手
【土象星座】
工作：交流獲得益處
感情：結識異性友人
財運：提升專業學習
幸運色：咖啡色
貴人：天秤
小人：處女
工作：突破事業發展
感情：能夠接受對方
財運：審慎選擇方案
幸運色：玫瑰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
工作：不錯創意想法
感情：流露情感之情
財運：賭運高小獲利
幸運色：綠色
貴人：射手
小人：巨蟹
【水象星座】
工作：不要疾言厲色
感情：擁有共同夢想
財運：平衡損益得失
幸運色：玫瑰色
貴人：水瓶
小人：雙魚
工作：做事拿捏分寸
感情：可望走上紅毯
財運：看準投資行情
幸運色：卡其色
貴人：金牛
小人：獅子
工作：上班面帶微笑
感情：默契互動美好
財運：休息充電加油
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【火象星座】
工作：做事活力增加
感情：新的機會展開
財運：避免股票虧損
幸運色：咖啡色
貴人：處女
小人：水瓶
工作：計劃細節詳細
感情：照顧對方感受
財運：合理配置資產
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：金牛
工作：真誠尋求和解
感情：感情多彩多姿
財運：提高獲利盈利
幸運色：白色
貴人：獅子
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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