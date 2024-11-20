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2025年運勢出爐！命理直播主分析「女性影響較大」　屬猴要注意健康

記者孟育民／台北報導

再過一個月，2024年將進入尾聲，2025年即將到來，17LIVE開播超過5年以上的命理直播主紅牛說，明年乙巳年是太陰化忌，在命理上，大環境還是有點亂，尤其對女性影響較大；而生肖方面以虎、馬、猴與豬要特別注意，但不是說女性與這些生肖明年運勢會不好，只是提醒大家，處事謹慎小心，還是會有平順的一年。

▲▼命理直播主紅牛分析2025運勢。（圖／17LIVE提供）

▲命理直播主紅牛分析2025運勢。（圖／17LIVE提供）

紅牛說，今年走太陽化忌，太陽跟陽、雄性有關，化忌是耗損的意思，因此今年是較多男性發生意外，像是趙少康、前陣子離世的藝人石英。明年走太陰化忌，這對女性的運勢與健康影響較大，女性朋友平常可多去戶外走走、曬曬太陽，都有助於加強能量與運勢。

此外，明年是蛇年，生肖屬虎、蛇、猴與豬的人要特別留意。其中蛇是本命生肖犯太歲，因此明年處事宜低調，可以到大廟點太歲燈或跟直年太歲星君參拜；屬猴的朋友，做事情容易事倍功半，要注意健康，更要學習放鬆；屬豬的朋友，明年做事情比較容易衝動，因此提醒做大決定前，再多想一下。17LIVE命理直播主紅牛說，明年整體而言，大環境比較混亂，因此所有生肖或任何星座都建議低調行事，不要一時衝動就做出決定，建議謀定而後動。

▲▼命理直播主紅牛分析2025運勢。（圖／17LIVE提供）

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▲紅牛提醒女性要多出門走走。（圖／17LIVE提供）
紅牛說，有時候出現的占卜結果，他當下難以理解，但回頭再看，會發現很多都是冥冥天意。曾有位女客戶與未婚夫來問他買房的事情，當時不管是哪間房子，卦象都是「兇」，但從物件地段、格局等條件都很好，所以他百思不解為什麼會出現「兇」卦。直到一段時間後，女用戶聯繫紅牛，跟他說，房子下訂後，才發現未婚夫是渣男，因此分手，但當初是共同買房，男生退出後，女方瞬間背上龐大的債務，這時候才理解為什麼卦象會阻止用戶買房。

 

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