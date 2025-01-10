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陸星赴泰拍戲「慘淪詐團豬仔」　陳奕迅緊急宣布「曼谷演唱會取消」

記者蔡琛儀／綜合報導

金曲歌王陳奕迅原定今年2月22日在泰國曼谷的IMPACT ARENA開唱，舉辦「陳奕迅 FEARand DREAMS 世界巡迴演唱會」，沒想到今（10日）無預警宣布取消，原因和日前大陸男演員王星前往泰國拍戲失聯淪「豬仔」有關。

▲▼陳奕迅。（圖／翻攝陳奕迅IG）

▲陳奕迅宣布曼谷演唱會。（圖／翻攝陳奕迅IG）

大陸男星「星星（王星）」前往泰國拍戲疑似遭詐騙集團拐去緬甸，淪為「豬仔」，好在目前人已經平安被救出，並於今日晚間乘機返回大陸；還有一名25歲的模特兒楊澤琪8日遭家人傳出，赴泰國拍戲，在泰緬失聯已20天，令不少民眾人心惶惶。

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而陳奕迅的泰國曼谷演唱會雖然門票早已售罄，最近因王星事件，不停有人於網上散布大量去泰國旅遊非常危險的言論，甚至有人假冒詐騙集團，威脅歌迷屆時到泰國，會把他們全抓走，引發歌迷恐慌。

今陳奕迅演唱會主辦單位宣布，考量到中國公民以及來自各地歌迷朋友前往泰國的安全問題，與陳奕迅、經紀人團隊及曼谷相關執行公司等討論，決定取消曼谷站演唱會，經紀人甘菁菁表示，確實連日來看了很多新聞，大家就事件商討後 : 「不想世界各地任何歌迷、或其家人，為到泰國看演唱會引發人生安全的擔心，所以決定寧願再覓合適時間，先到當地開演唱會。當然我們都知道，有很多當地泰國移民及華僑等等對這次取消非常失望，真是十分抱歉，希望將來有一天可以再去。」

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