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蘇打綠10專輯復刻計畫「驚人成本曝光」　青峰霸氣一句話回應！

記者蔡琛儀／台北報導

天團蘇打綠於今（10日）在電影院舉行復刻計畫最終章《冬 未了（蘇打綠版）》媒體發布會，首映震撼心靈的〈未了〉MV，並搶先曝光團員重返柏林的「終極訪談」片花，揭示10張專輯復刻旅程完結。粗估光《冬 未了（蘇打綠版）》目前為止已砸了6000萬元製作，相當驚人。

▲蘇打綠 復刻計畫最終章媒體發佈會。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇打綠10張專輯復刻計畫終於結束。（圖／記者李毓康攝）

青峰更說：「《冬》 就抵過前面的春夏秋了。」馨儀爆料：「超出預算三倍。」也足見光這次復刻計畫光「春夏秋冬」，投入的預算恐超過億元，青峰打趣：「比起以前被騙的都不算什麼，預算放在對的地方就好。」聊到之後KTV有望點到這些全新復刻歌曲MV，但還是有歌迷會點到舊版，青峰直率說：「想點舊的就點啊，想扶持壞人就繼續。」讓全場笑翻。

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青峰直呼，為了這次復刻，每天都累到體力不支，而小威則是肩關節唇撕裂傷、肱二頭肌發炎、旋轉袖、脊椎變形、斜視矯正手術，他坦言：「醫生警告不能抬東西，只能超慢跑跟深蹲，舉重也不行，人家做月子一個月，我要三個月。」青峰坦言演出後看到小威不舒服的表情會很不忍心，但也說不會找備用鼓手，「（若真的有狀況）我們會開誠布公地說，不會假打（鼓）。」小威則掛保證：「我盡可能延長職業生命，打不了就搖鈴鼓吧！」

▲蘇打綠 復刻計畫最終章媒體發佈會。（圖／記者李毓康攝）

▲蘇打綠宣示接下來將到7個城市開唱。（圖／記者李毓康攝）

去年大巨蛋開放歌手申請演唱會後，周杰倫、張惠妹接連開唱，今年還有太妍、五月天確定要在大巨蛋舉辦演唱會，蘇打綠今年2月將在台北小巨蛋續航「二十年一刻」巡演，接下來還要到柏林、澳洲、日本東京武道館等地演出，也是他們第一次在該場地開唱，時間正是在蘇打綠日（5月30日）的前一晚，頗有紀念意義。未來會不會考慮大巨蛋？團長阿福說：「不會（考慮），大巨蛋，應該賣不完吧！」

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