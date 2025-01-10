鬼鬼兩年前就凍卵！突爆未婚生女　合作女星姚黛瑋曝：完全不意外

記者蕭采薇／台北報導

吳映潔（鬼鬼）10日突然在IG分享挺著孕肚及寶寶腳丫的照片，並寫：「好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們。」宣布已經生下女兒，並表示：「我沒有結婚，不要再問了。」曾經與鬼鬼合作《戀夏38℃》的女星姚黛瑋同天出席活動時表示：「我一點都不意外，她一直很勇敢。」

▲（左起）吳東諺、張家瑋、姚黛瑋、錦雯、宮美樂、楊皓崴等好友，力挺王瞳「艾叻沙」新分店開幕。（圖／記者姜國輝攝）

拍攝《戀夏38℃》時，劇組在金門朝夕相處，姚黛瑋表示：「我也是剛剛來的路上，才看到新聞的。」表示其實兩人這些年都沒聯繫，對於鬼鬼懷孕一事也不知情。但她說：「鬼鬼是很知道自己要什麼的女生，很清楚自己要什麼。」

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▲姚黛瑋出席「艾叻沙LOVE LAKSA」新分店開幕活動。（圖／民視提供）



姚黛瑋表示，之前有從新聞得知，鬼鬼兩年前就有凍卵，因此並不意外她當媽媽，甚至是未婚生女的選擇。兩人合作《戀夏38℃》時，當時還曾在片場有摩擦，不過姚黛瑋事後替鬼鬼緩頰說：「我年輕時也是這樣子。」 鬼鬼也承認自己當時壓力太大。

▲鬼鬼貼出挺孕肚美照，宣布已經當媽媽 。（圖／翻攝鬼鬼IG）

吳映潔（鬼鬼）10日宣布已經當媽產下一女的好消息，她先前才突然從《嗨！營業中》第四季中消失，演藝圈也不見蹤影長達半年，原來都是因為當媽，消息一出震撼演藝圈。外界好奇，鬼鬼女兒生父及是否結婚，稍早鬼鬼親自發文澄清：「我沒有結婚，不要再問了。」