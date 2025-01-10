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香港情歌王子爆演唱會「票打4折還滯銷」！　曾公開自嘲：過氣了

記者劉宛欣／綜合報導

香港情歌王子蘇永康現年57歲，曾靠著〈男人不該讓女人流淚、〈舊愛還是最美〉等經典情歌紅極一時，出道至今已經30多年，近年來演藝事業起伏不定，近日，他在中國大陸籌備的「蘇永康SOLO音樂會」傳出門票銷售情況不如預期，甚至有消息指出門票打到4折仍乏人問津，引起網友議論紛紛。

▲蘇永康。（圖／翻攝自蘇永康微博）

▲蘇永康近日正在展開音樂會巡迴。（圖／翻攝自蘇永康微博）

蘇永康出道超過三十年，除了歌唱事業，也曾在無線電視劇《妙手仁心》中飾演醫生「阿Gill」，憑此角色收穫好評。根據《香港01》報導，近日他在東莞舉辦的音樂會卻面臨票房挑戰，有網友爆料票價低至115元（約517台幣）仍挽救不了。不過，根據實際查詢售票網頁後，目前門票並未提供折扣，388元（約1745元台幣）和588元（約2645元台幣）的票都仍在販售中。

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▲蘇永康。（圖／翻攝自蘇永康微博）

▲蘇永康過去曾被網友調侃發福。（圖／翻攝自蘇永康微博）

此前，蘇永康早在2024年於馬來西亞舉辦演唱會時就曾坦言「過氣」，還提到10多年前與許志安同台演出時，曾吸引過萬名觀眾，如今卻僅剩四分之一。另一方面，他過去曾因身材發福被網友調侃，對此坦然回應，體重增加是因為治病需要服用類固醇，並坦承自己因家族病史為「罹癌高危人士」。

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