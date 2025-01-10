記者潘慧中／綜合報導

歌手祈錦鈅儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到10日PO出近況照後，竟然被說「下巴弄得太尖看起來很怪」，她連忙澄清整型真相，並回想起還被質疑過「內衣墊很厚」的往事。

▲祈錦鈅的性感外貌向來是備受討論的焦點之一。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



關於下巴一事，祈錦鈅表示真的沒動刀，「以我跟你全家性命發誓」，並PO出2016年的舊照，證明當時下巴就已經很尖。她解釋自己只整過牙，以調整本來有點不整齊的下排牙齒和歪歪的門牙。

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▲祈錦鈅澄清沒整下巴，只整過牙齒。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



祈錦鈅接著附上多張舊照，印證自己真的沒說謊，「錢如果有花，我是會大方承認的，畢竟如果有那麼多錢可以花該驕傲的！」話說至此，她還回憶起曾被質疑內衣墊很厚的往事。

▲▼祈錦鈅還被質疑過內衣墊很厚。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）



當時不得已面對懷疑聲浪，祈錦鈅直接開直播，「先穿在身上之後，穿帽T超寬超厚那種，從裡面把內衣扯出來，揉給大家看整片都是布。」經過此事，讓她不禁感嘆「我為什麼容易出事」。