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鬼鬼生女衝微博熱搜！陸網挺「去父留子」一面倒祝福：自己當媽很好

記者劉宛欣／綜合報導

藝人吳映潔（鬼鬼）10日突然在社群曬出孕婦寫真，宣告自己已當媽，並強調尚未結婚。消息曝光後，微博關鍵字「鬼鬼 我沒有結婚」、「炎亞綸回應鬼鬼當媽」等迅速登上熱搜。對於鬼鬼未婚生子的消息，大陸網友反應出奇一致，多數留言支持，甚至表示「去父留子，自由社會自己當媽也挺好」。

▲鬼鬼突然在10日宣布當媽的消息，微博網友祝福。（圖／翻攝自吳映潔臉書）

▲鬼鬼突然在10日宣布當媽的消息。（圖／翻攝自吳映潔臉書）

鬼鬼明確表示，孩子的父親身分不會公開，也希望外界不要再追問，並透露她與孩子已平安健康地展開新生活。經紀人則補充：「希望能給鬼鬼和小朋友一些空間，讓他們過渡這段新生活。」消息一出，陸媒也迅速轉發相關消息，佔了熱搜榜上不少席次。

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微博網友紛紛留言力挺「自己能生養得起，比平均生活水平還高一些，那確實可以啊」、「現在生孩子不需要通過男性了，也不用跟姓氏了，自由社會」、「她可能就是想要一個孩子」、「我要有錢，我也願意自己當媽，要男人有什麼用，去父留子，自己也能生啊」、「活成了我想要的樣子」、「恭喜，生的還是女兒，完美人生」、「挺好的啊，自己過好自己的日子就行了，我們沒必要打探人家的私生活，她又不是養不起寶寶」。

▲鬼鬼突然在10日宣布當媽的消息，微博網友祝福。（圖／翻攝自吳映潔臉書）

▲微博網友多表示祝福。（圖／翻攝自微博）

過去鬼鬼曾與胡宇威、禾浩辰傳出戀情。她與炎亞綸之間的好友情誼更是被粉絲津津樂道，男方甚至曾笑稱若鬼鬼30歲沒結婚，會娶她為妻，對此雙方均澄清只是玩笑。鬼鬼也曾坦言，自己對婚姻的想像從小就充滿憧憬，但長大後認識現實後反而覺得「還好」，不過她對當媽媽的願望始終未變。2022年她為此凍卵，如今成功迎來寶貝女兒。

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