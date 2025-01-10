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艾成離世兩年！王瞳重回「夫妻居住地」哭了　親曝感情現況：沒人敢追

記者蕭采薇／新北報導

艾成離世兩年，遺孀王瞳把夫婿家鄉的味道再度帶回台灣，10日現身「艾叻沙LOVE LAKSA」徐匯店開幕記者會。她透露，想到艾成已經不在，來的路上還是忍不住落淚，「但我告訴自己想哭就哭，哭完之後帶著他的愛繼續往前走。」她也澄清目前還是單身，「好像沒人敢來追我。」

▲吳東諺、張家瑋、姚黛瑋吧、王瞳、錦雯、宮美樂、楊皓崴、阿龐、馬國畢、洪毛、謝京穎、方琦、周宇柔等，力挺「艾叻沙」新店開幕。（圖／記者姜國輝攝）

▲王瞳再度帶著艾成的遺業「艾叻沙」開新分店。（圖／記者姜國輝攝）

王瞳再度帶著艾成的遺業「艾叻沙」開新分店，圈內好友包括吳皓昇、江俊翰、傅子純、白家綺、吳東諺、姚黛瑋、錦雯、馬國畢、謝京穎、宮美樂、楊皓崴和艾成《超級偶像》的恩師黃國倫、寇乃馨夫妻等，都在現場共襄盛舉。王瞳致詞時忍不住哽咽，還對自己喊話：「不要哭！」

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艾成離世後，王瞳離開兩人原本租屋居住的蘆州，但新分店選在距離原本家中僅一個捷運站的徐匯中學附近。她坦言來的路上一度有點感傷，但不是「近鄉情怯」，王瞳笑說：「我其實很常來蘆洲啦，我的牙醫、皮膚科都還在這邊。」

▲吳東諺、張家瑋、姚黛瑋吧、王瞳、錦雯、宮美樂、楊皓崴、阿龐、馬國畢、洪毛、謝京穎、方琦、周宇柔等，力挺「艾叻沙」新店開幕。（圖／記者姜國輝攝）

▲吳東諺、張家瑋、姚黛瑋、錦雯、宮美樂、楊皓崴、阿龐、馬國畢、洪毛、謝京穎、方琦、周宇柔等圈內好友，現身力挺「艾叻沙」新店開幕。（圖／記者姜國輝攝）

「我覺得是他（艾成）的存在感太強了」王瞳說，「我在來的路上還在聽《命中注定》，這是他以前常自彈自唱給我聽的歌，現在就是接住自己悲傷、憤怒等任何情緒。想哭的時候就很健康的讓自己哭出來。」她也形容，如今覺得艾成就是身上一個印記，傷已經癒合了，疤也不會痛，「更像是身上的一個記號。」

▲吳東諺、張家瑋、姚黛瑋吧、王瞳、錦雯、宮美樂、楊皓崴、阿龐、馬國畢、洪毛、謝京穎、方琦、周宇柔等，力挺「艾叻沙」新店開幕。（圖／記者姜國輝攝）

▲王瞳「艾叻沙」在蘆洲開分店，她以創辦人身份現身剪綵，也澄清目前還是單身。（圖／記者姜國輝攝）

先前周刊爆出王瞳與「放客兄弟」鍵盤手「捲毛」戀愛一年，王瞳也藉此澄清：「我跟捲毛2016年就認識了，真的只是老師。被拍到的照片我手上還有一張紙，就是我請他幫忙寫譜而已。」她表明目前還是單身，的確有朋友想介紹新對象，「但好像沒人敢來追我，可能覺得我追求者滿多，就真的沒有。」

▲吳東諺、張家瑋、姚黛瑋吧、王瞳、錦雯、宮美樂、楊皓崴、阿龐、馬國畢、洪毛、謝京穎、方琦、周宇柔等，力挺「艾叻沙」新店開幕。（圖／記者姜國輝攝）

▲王瞳（右）和堂哥吳京澤（左）繼續經營「艾叻沙」。（圖／記者姜國輝攝）

今年跨年她與《愛的榮耀》的「蔡家人」錦雯、姚黛瑋、曾子益、宮美樂等人綠島跨年，王瞳笑說：「如果我有對象，就不可能會去綠島跟他們跨年，我個性這麼黏踢踢的人！」姚黛瑋也搭腔：「我們大家一起看到新聞，也是全體笑爛。」當天來站台的錦雯則表示：「我其實有夢過這樣的場景（開幕），夢裡艾成也在，就站在後面。」

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王瞳, 艾成, 姚黛瑋, 錦雯, 捲毛

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