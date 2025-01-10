百萬YTR劉沛洛杉磯老家在災區！「鄰居家被燒毀」曝家人現況

記者劉宛欣／綜合報導

美國洛杉磯野火持續延燒，目前已波及逾9000棟建築，奪走至少10條人命，而且仍有多場火勢未獲控制，當局向約18萬人發布撤離指示。近日剛好從台灣帶著一家四口回洛杉磯的百萬YTR劉沛，9日也在社群上發文透露老家的狀況，坦言很擔憂，不過對面鄰居的房子被燒得幾乎面目全非，還附上了延燒的影片，看起來怵目驚心。

▲劉沛老家就在洛杉磯災區。（圖／翻攝自劉沛IG）

劉沛9日在社群上發文，分享LA老家的狀況，附上一個爸爸傳給他的影片，影片中可以看到家中對面的房屋整間被火吞噬，他坦言：「我收到這隻影片的時候蠻擔心的，但還好消防員來得及滅火，不然風這麼大，有可能會更恐怖。」另外還提家裡有遇到停電狀況，所幸很就恢復了供電，家人的安全也都沒有問題。

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▲劉沛發文報平安。（圖／翻攝自劉沛Threads）

然而話鋒一轉，劉沛也感嘆「但很多人沒有像我們這麼幸運，希望風和火都可以變少很多」。他與老婆美根，還有兒子培根、蛋餅一家四口在9日晚間飛回LA，他感激網友們的私訊關心。該篇貼文底下，網友也紛紛留言表示「太可怕了好近，祝你們平安」、「加州這兩天真的好多災情，希望平安」、「我的老天太可怕了」。