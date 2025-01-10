卡莉怪妞懷孕來台前「大量出血」　做好流產準備淚問醫生：小孩活著嗎

記者吳睿慈／綜合報導

日本流行教主卡莉怪妞2023年與男星葉山獎之結婚，夫妻倆在10月迎來第一個小孩，兩人驚喜在社群網站道喜，語氣中洋溢著幸福感。然而，她的幸福背後其實做出極大努力，近期接受婦嬰雜誌《Tamago Club》訪問，坦言懷孕初期險流產，某次演出結束後甚至「大量出血」，她做好失去寶寶的心理準備，淚問醫生「還活著嗎」，所幸保下小孩。而她安胎之後，3月敬業地來台參加櫻花季音樂節，字句間表達出為母則強的精神。

▲卡莉怪妞於2024年10月誕下寶寶，她當時開心報喜「歡迎來到新世界」。（圖／翻攝自Instagram／kyarypappa）



卡莉怪妞產後接受日本婦嬰雜誌《Tamago Club》訪問，10個月孕期很不容易，懷孕初期因子宮出血被診斷為「威脅性流產」，到了妊娠後期更面臨「早產風險」，她坦言：「這段期間完全不像一般人所描繪的光鮮亮麗的孕期生活，而是充滿緊張與不安。」胎兒甚至一度在檢查中無法顯示心跳而被判定可能流產，她形容當時內心的掙扎和遺憾，但沒想到第二天奇蹟出現，醫生確認胎兒生命力恢復，讓她感動落淚並重新燃起了希望。

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事實上，卡莉怪妞懷孕時已經排好許多演出，她敬業地繼續工作，某次在日本演出結束後，卻大量出血，她寫下當時的心情「我很冷靜地接受這是一次流產，當然，我非常震驚，但我知道我周圍的人都有流產的經驗，而且流產的機率也不低。」與老公商量好隔日去做引產手術，然而見到醫生時，心裡還是抱著一絲絲希望，直到醫生告訴她「她還活著！ 他還活著！」她才放聲大哭，自責不該放棄，於是對著腹中寶寶喊話「你還抓著我，對不起」。

▲卡莉怪妞2024年3月來到高雄參加櫻花季，當時已經是懷孕期，曾歷經大出血並努力安胎。（圖／寬寬整合行銷提供）



卡莉怪妞在日本的演出結束大量出血後積極安胎，然而，她早已經有3月來到高雄櫻花季開唱的演出，當時並未對外公開「懷孕消息」，她穿著寬鬆的服裝，舞台甚至空運日本道具來台，敬業地完成了演出，她的老公葉山獎之愛相隨來到台灣，也意外促成一家三口的第一次來台的家庭旅行。

▲卡莉怪妞分享孕期的不容易 。（圖／ASOBI SYSTEM提供）



卡莉怪妞在訪談中坦言這段時間的心路歷程並不輕鬆，「當我看到其他孕婦分享愉快的孕期生活時，難免會感到羨慕，甚至懷疑為什麼自己總是面臨這麼多挑戰。」但她也明白，每位孕媽的經歷都是獨特的，而她希望透過分享自己的故事，讓更多人了解孕期中的現實挑戰。卡莉怪妞2024年來台演出兩次，她也許願能和老公帶小孩一起來台灣旅遊甚至開演唱會，希望屆時再與粉絲相會。