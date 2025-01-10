金城出新歌「找人氣女團成員」助陣！　還有蒙古饒舌歌手

記者蔡琛儀／台北報導

華裔DJ/製作人KING CHAIN 金城推出全新單曲〈Take A Chance〉，與人氣女團HUR+成員連穎，以及來自蒙古的饒舌歌手GINJIN合作。

▲華裔DJ/製作人KING CHAIN 金城全新單曲〈Take A Chance〉邀HUR+成員連穎以及來自蒙古的饒舌歌手GINJIN跨刀合作。（圖／SPOTLIGHT X提供）

過去透過選秀節目中亮眼的舞蹈、歌唱表現讓眾人驚艷的連穎，如今也開始挑戰不同曲風，期望在音樂領域展現多變的面貌。而出身自蒙古的GINJIN，更分享這次合作也讓他有感與台灣特別有緣分，因為讓他展露頭角的單曲〈Ugzug Saihan Bol Zus Saihan〉（意為「只要屁股美，一切都好」），正是在高雄所錄製，期間更在高雄生活了五年，甚至在高雄就讀大學並畢業，直言高雄可說是他的第二個故鄉。

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▲華裔DJ/製作人KING CHAIN 金城。（圖／SPOTLIGHT X提供）

KING CHAIN金城分享：「有一天我的好友突然打給我問有沒有興趣跟蒙古的Rapper GINJIN合作，好幾年前就聽過他的作品，那時已經開始關注他；兩天後我們碰面就決定要一起寫歌，希望在這首屬於台灣的歌裡結合『台妹』的元素，後來找到了我們一致覺得最合適的連穎，她清亮的高音特質跟GINJIN低沈的聲音很互補，合作就這樣正式展開了。」

提到拍攝MV的趣事，KING CHAIN 金城首先分享：「我們在拍攝過程忘了把沙灘車的電源關掉，在沒發動的狀態下車燈一直開著，直到之後電瓶沒電無法發動，我們只能慢慢把沙灘車以及100公斤的發電機推回店家，那時氣溫只有10度..。」連穎則笑說：「當天在海邊拍非常非常的冷，但成品看起來很帥覺得很值得。」更自曝為了與GINJIN拉近距離，特別向HUR+同為蒙古籍的成員--巴倫月討教了幾句蒙古話。