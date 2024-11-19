雷／《永夜星河》「浮舟＝子期」兩派吵翻了！　心電圖1細節藏生死謎底

記者田暐瑋／綜合報導

丁禹兮、虞書欣演出的陸劇《永夜星河》引發追劇熱潮，17日播出大結局，卻因為作者浮舟和角色慕聲（子期）的身份是否重疊，在網路上引發兩派熱議，有人堅決反對兩者就是同一人的推論，但也有人認為這就是「雙穿」（男女主角都是穿越角色），點出結局出現的「心電圖」上有1處小線索試圖佐證這個說法。

▲丁禹兮飾演子期。（圖／翻攝自微博）



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在結局中，子期和童年浮舟、少年浮舟在系統中相見，因而覺醒向妙妙坦承自己就是浮舟，但現實生活中浮舟正在進行手術，當子期墜落天梯的一刻，現實的浮舟也突然心跳驟停，心電圖冒出「嗶」一聲長音，但最後一幕中，妙妙現身浮舟簽書會，背後傳來一聲「妙妙」，未拍到聲音主人就全劇終，供觀眾自由聯想的開放式結局引來不少罵聲。

網路上分成兩派聲浪，有一派支持「浮舟就是子期」，指出現實中的浮舟因為動手術，和妙妙一樣穿越到了遊戲中，成為自己筆下的角色慕聲，但過程中忘記了現實記憶，因為妙妙出現才慢慢找回現實記憶，像是鞦韆、下雪等等，另外也有人提出，子期記憶中母親唱的兒歌，同樣是現實中浮舟母親唱的，因而認定浮舟就是子期，劇情是雙穿設定。

▲子期。（圖／翻攝自微博）



▲浮舟。（圖／翻攝自微博）



這派網友表示，浮舟在遊戲中因為妙妙重新獲得勇氣，靠著強大的求生意志撐過艱難手術，而劇中拍到心跳停止的畫面，有眼尖網友發現，心電圖下方顯示的血氧數還有97，且儀器上方出現一排「導聯脫落」（意即電極片脫落），心跳偵測不到才會出現直線，「如果真死了，全部都會是直線。」

▲有網友質疑心電圖橋段。（圖／翻攝自微博）



不過另一派人則不贊同這個說法，堅定認為「浮舟不是子期」，直言子期在系統空間中，治癒了童年及少年浮舟的傷，小浮舟說出「救救我們」，連接到長大後的浮舟正在動手術，接著心跳停止，子期也同時從天梯墜落，兩個不同時空的畫面相互呼應，但子期說出了「活下去，奔向她」的台詞，隨即飛向天際。

▲浮舟在現實中正在動手術。（圖／翻攝自微博）



▲子期則是從天梯墜落。（圖／翻攝自微博）

這派網友認為，浮舟手術失敗死亡，子期作為他筆下的人物，承載著浮舟與慕聲的記憶，加上想陪在妙妙身邊的強大信念，突破系統限制穿越到現實世界，子期的靈魂代替了浮舟，因此最後一幕出現在簽書會的人並非浮舟，而是子期，再版的小說《永夜星河》也並非叫《捉妖》，內容全改為子期和妙妙經歷過的所有回憶。

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）



對於《永夜》是開放式結局，不少網友坦言失望，認為「子期就是子期，感覺浮舟好像一個第三者一樣」、「我不能接受浮舟＝子期，這跟你穿越和一個半妖帥哥談戀愛，結果這人最後告知你他是你初中同學，好恐怖」；但也有人認為這其實是最棒的結局，「浮舟在手術的時候魂穿到書裡的子期，妙妙魂穿到書裡的林虞，從始至終一起經歷的就是浮舟和妙妙」。

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）