ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《永夜星河》「浮舟＝子期」兩派吵翻了！　心電圖1細節藏生死謎底

記者田暐瑋／綜合報導

丁禹兮、虞書欣演出的陸劇《永夜星河》引發追劇熱潮，17日播出大結局，卻因為作者浮舟和角色慕聲（子期）的身份是否重疊，在網路上引發兩派熱議，有人堅決反對兩者就是同一人的推論，但也有人認為這就是「雙穿」（男女主角都是穿越角色），點出結局出現的「心電圖」上有1處小線索試圖佐證這個說法。

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲丁禹兮飾演子期。（圖／翻攝自微博）

**以下有雷**
**以下有雷**
**以下有雷**
**以下有雷**
**以下有雷**
**以下有雷**

[廣告]請繼續往下閱讀...

在結局中，子期和童年浮舟、少年浮舟在系統中相見，因而覺醒向妙妙坦承自己就是浮舟，但現實生活中浮舟正在進行手術，當子期墜落天梯的一刻，現實的浮舟也突然心跳驟停，心電圖冒出「嗶」一聲長音，但最後一幕中，妙妙現身浮舟簽書會，背後傳來一聲「妙妙」，未拍到聲音主人就全劇終，供觀眾自由聯想的開放式結局引來不少罵聲。

網路上分成兩派聲浪，有一派支持「浮舟就是子期」，指出現實中的浮舟因為動手術，和妙妙一樣穿越到了遊戲中，成為自己筆下的角色慕聲，但過程中忘記了現實記憶，因為妙妙出現才慢慢找回現實記憶，像是鞦韆、下雪等等，另外也有人提出，子期記憶中母親唱的兒歌，同樣是現實中浮舟母親唱的，因而認定浮舟就是子期，劇情是雙穿設定。

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲子期。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟。（圖／翻攝自微博）

這派網友表示，浮舟在遊戲中因為妙妙重新獲得勇氣，靠著強大的求生意志撐過艱難手術，而劇中拍到心跳停止的畫面，有眼尖網友發現，心電圖下方顯示的血氧數還有97，且儀器上方出現一排「導聯脫落」（意即電極片脫落），心跳偵測不到才會出現直線，「如果真死了，全部都會是直線。」

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲有網友質疑心電圖橋段。（圖／翻攝自微博）

不過另一派人則不贊同這個說法，堅定認為「浮舟不是子期」，直言子期在系統空間中，治癒了童年及少年浮舟的傷，小浮舟說出「救救我們」，連接到長大後的浮舟正在動手術，接著心跳停止，子期也同時從天梯墜落，兩個不同時空的畫面相互呼應，但子期說出了「活下去，奔向她」的台詞，隨即飛向天際。

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟在現實中正在動手術。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲子期則是從天梯墜落。（圖／翻攝自微博）

這派網友認為，浮舟手術失敗死亡，子期作為他筆下的人物，承載著浮舟與慕聲的記憶，加上想陪在妙妙身邊的強大信念，突破系統限制穿越到現實世界，子期的靈魂代替了浮舟，因此最後一幕出現在簽書會的人並非浮舟，而是子期，再版的小說《永夜星河》也並非叫《捉妖》，內容全改為子期和妙妙經歷過的所有回憶。

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

對於《永夜》是開放式結局，不少網友坦言失望，認為「子期就是子期，感覺浮舟好像一個第三者一樣」、「我不能接受浮舟＝子期，這跟你穿越和一個半妖帥哥談戀愛，結果這人最後告知你他是你初中同學，好恐怖」；但也有人認為這其實是最棒的結局，「浮舟在手術的時候魂穿到書裡的子期，妙妙魂穿到書裡的林虞，從始至終一起經歷的就是浮舟和妙妙」。

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

▲浮舟和子期的身世引發網友論戰。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

韓國啦啦隊跳正宗三振舞　一旁球迷跟著跳超有戲XD

推薦閱讀

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

萬秀洗衣店只開7個月被迫關門！張瑞夫悲認巨大損失　店長也哭了

萬秀洗衣店只開7個月被迫關門！張瑞夫悲認巨大損失　店長也哭了

美女YTR徐海莉結婚了！28歲嫁大6歲男友　甜揭「床上求婚」過程

美女YTR徐海莉結婚了！28歲嫁大6歲男友　甜揭「床上求婚」過程

快訊／岡田將生親發聲證實結婚！「我們從好友變夫妻」情定高畑充希

快訊／岡田將生親發聲證實結婚！「我們從好友變夫妻」情定高畑充希

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

前味全龍啦啦隊女神結婚了！「朋友一半都不知道」　新娘好友只開2桌

前味全龍啦啦隊女神結婚了！「朋友一半都不知道」　新娘好友只開2桌

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

揭當年遭誘騙拍5張色照　韓女團曝「被迫公開」內幕

揭當年遭誘騙拍5張色照　韓女團曝「被迫公開」內幕

余天驚爆賣掉8間房！親吐從政「殘酷真相」　怨民進黨：欠我太多

余天驚爆賣掉8間房！親吐從政「殘酷真相」　怨民進黨：欠我太多

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Ailee喜曝「明年4月」嫁《單身即地獄》企業家！　感性告白

萬秀洗衣店只開7個月被迫關門！張瑞夫悲認巨大損失　店長也哭了

美女YTR徐海莉結婚了！28歲嫁大6歲男友　甜揭「床上求婚」過程

快訊／岡田將生親發聲證實結婚！「我們從好友變夫妻」情定高畑充希

李珠珢新發文「特地標中文名字」！　台粉湧入嗨了：懂的都懂

雷／《永夜》結局氣死劇迷「丁禹兮虞書欣發聲了」！　親解關鍵劇情

前味全龍啦啦隊女神結婚了！「朋友一半都不知道」　新娘好友只開2桌

林志穎看12強棒球賽　大巨蛋初體驗曬VIP包廂：這裡接得到球嗎？

岡田將生爆閃婚高畑充希！　《1122》演夫妻…戲外低調戀愛修正果

嘎妹「近6年沒做健檢」查出癌前病變　二度發文曝狀況：下月動手術

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

永夜星河, 丁禹兮, 盧書欣, 凌妙妙, 慕聲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 78公斤黑歷史曝！正妹新人「為了五月天」狂減30公斤出道
  2. 相信中華隊！蔡阿嘎東京機票「上周就買好」…二伯曝夫妻熱血對話
  3. 雷／《永夜星河》「浮舟＝子期」兩派吵翻了！　心電圖1細節藏生死謎底
  4. 張若凡破戒慘胖2公斤！　一句話「解決感情糾紛」
  5. ROSÉ曝相識契機「泰勒絲主動給電話」　助走過重振期：意義重大
  6. 《SCOOL》總決賽倒數　「7選手慘遭淘汰名單曝」史上最多！　
  7. 歐陽妮妮預告公開寶寶性別！　「每天喘不過氣」孕晚期肚子變超大
  8. 小賴買房「慘遭友人詐騙」離譜過程曝　看屋內狀況傻眼...師傅也搖頭
  9. 影后的辛酸！楊謹華試鏡30次全沒上　爆跟工作人員「試吻戲」受打擊痛哭
  10. 日《紅白》41組名單曝光！ILLIT、TXT首登場　NHK曝選人3標準

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366