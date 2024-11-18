樂天女神登BBC！啦啦隊遭質疑「物化女性」　發聲：外表只是一環

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」的舞蹈總監陸筱晴日前接受了《BBC News 中文版》的專訪，分享她15年來在台灣啦啦隊文化中的觀察與經歷。她指出，台灣的啦啦隊不僅是球場氣氛的重要擔當，更是視覺享受的亮點，對球賽票房也有顯著影響力。她提到：「以前台灣的應援就是呼口號，但現在球員都有專屬的應援歌曲，局間也有舞蹈，啦啦隊員真的要記上百首的歌和舞蹈。」

▲陸筱晴日前接受BBC專訪。（圖／翻攝自BBC NEWS）

她回憶，過去的啦啦隊員工作模式較為簡單，常常像接案工作一樣，自己搭客運到球場，跳完舞後拿錢離開。但如今，啦啦隊已發展成專業團隊，背後有經紀人、編舞師、社群管理等多元支持，隊員還需要比人氣和商品銷售成績。她坦言，啦啦隊員除了要應對工作壓力，還得面對新人的加入與競爭，「心態如果不對的話很容易憂鬱，會覺得比不上別人。」

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▲陸筱晴分享啦啦隊文化轉變。（圖／陸筱晴提供）

針對外界對啦啦隊的質疑，尤其是「物化女性」的聲音，陸筱晴直言：「外表只是一環，更重要的專業是帶動氣氛。」她分享，有些球迷一開始「只是來看妹子」，但在熱烈的球場氛圍中漸漸被感染，最終成為棒球的忠實粉絲，「一開始只是喜歡啦啦隊，那他會藉由這個愛上棒球。」