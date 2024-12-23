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國民情婦是她！森咲智美年末來台：尺度更大　四大乳后現身南港

記者吳睿慈／綜合報導

「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」即將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，現場邀請各國頂級寫真女星變裝放電，當中暗藏四大百萬級超強性感網紅，包含「國民情婦」森咲智美、「東洋乳神」天木純、「合法蘿莉」長澤茉里奈以及「性感空手道女王」清水藍里，各自掌握最強的流量密碼，在網路上的影響力不容小覷。

▲森咲智美。（圖／TSE提供）

▲「國民情婦」森咲智美年末來台陪粉絲。（圖／TSE提供）

森咲智美身為TSE代言人的「最情色寫真偶像」，IG擁有478.9萬名追蹤者，她也準備送上年末最大禮，確定參加JKF VIP限定活動，為粉絲出席簽名會，她預告「正式活動尺度更大」，喊話老司機一定要來找她玩。

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▲天木純,長澤茉里奈,清水藍里。（圖／TSE提供）

▲「東洋乳神」天木純出席活動。（圖／TSE提供）

「東洋乳神」天木純的IG追蹤人數同樣驚人，近期已經暴增到246萬，她被日本寫真界封為「奇蹟的二次元Body」，超級不科學的I罩杯讓她被台粉暱稱為「純i教主」，雖然現在每天都有超過300封來自世界各國的私訊灌爆IG，令她有點困擾，但屆時在學服祭上，天木純將會現身Onederfour攤位，老司機們就能透過「純i教主粉絲見面會」一親芳澤。

▲▼長澤茉里奈、清水藍里。（圖／TSE提供）

▲▼長澤茉里奈、清水藍里與粉絲共享時光。（圖／TSE提供）

▲▼ 森咲智美,天木純,長澤茉里奈,清水藍里。（圖／TSE提供）

同樣也有童顏巨乳的「合法蘿莉」長澤茉里奈IG追蹤人數緊追在後，擁有112.8萬的追蹤數字，她準備出席的金星粉絲見面會票券熱銷中。還有「性感空手道女王」清水藍里在IG上有132.1萬人追蹤，擁有H奶傲人上圍的她其實是空手道高手，在綜藝節目中秀出「處男必殺技」，靠著上身穿著空手道服，下身只穿內褲，同時露出傲人H奶，讓對手未戰先降。TSE台灣寫真博覽會-學服祭票券熱賣中。

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森咲智美, 天木純, 長澤茉里奈, 清水藍里

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