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歐陽妮妮「2親妹陪產檢」！　超音波結果曝光歐陽娣娣嗨：跟我一樣

記者黃皓瑋／綜合報導

歐陽妮妮今年6月接受演員張書豪的求婚，9月再證實懷孕喜訊，獲得大批粉絲祝福，近期2人則舉行「性別趴」，揭曉腹中的寶寶是個男孩。目前懷孕9個月的她，近期在2個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣的陪伴下，前往醫院接受產檢，超音波結果隨之曝光，醫師也透露寶寶「比較聰明、腿長」，讓3人相當驚喜。

▲▼歐陽妮妮產檢。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG、抖音）

▲歐陽娜娜、歐陽娣娣陪歐陽妮妮接受產檢。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG、抖音）

歐陽妮妮日前在個人抖音帳號上傳影片，分享懷孕31週時做產檢的過程，歐陽娜娜、歐陽娣娣也都現身鏡頭前，陪伴在姐姐身邊，歐陽妮妮也透露，這是2個妹妹第1次陪她做產檢，讓她直呼是「超幸福的一天」。

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▲▼歐陽妮妮產檢。（圖／翻攝自歐陽妮妮抖音）

▲歐陽妮妮與張書豪的兒子，被醫師大讚「聰明、腳長」。（圖／翻攝自歐陽妮妮抖音）

歐陽妮妮抵達醫院後，護理師先向她確認胎動，她透露兒子「踢得很兇」，似乎相當有活力，隨後醫師以超音波為她做檢查，歐陽娜娜、歐陽娣娣則興奮用手機拍下珍貴畫面。檢查過程中，醫師從頭型判斷寶寶「比較聰明」，並看出寶寶有雙大長腿，不禁表示「31週就那麼長」，一旁的歐陽娣娣也嗨喊「跟我一樣腿很長」。畫面曝光後，讓網友直呼「人跟人之間的懷孕是不一樣的」、「三姐妹這麼和諧」、「姐妹幸福具像化咯」。

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