「國民妹妹」川島海荷閃電結婚！老公是奧運帥哥泳將…結婚照閃瞎

記者陳芊秀／綜合報導

日本「國民妹妹」川島海荷23日宣布結婚，對象是游泳選手中村克，兩人同年皆是30歲。她以童星出道，曾加入女團9nine，2016年退團，甜美顏值常在戲裡演可愛妹妹，老公中村克曾代表日本出賽兩屆奧運，同時擁有高顏值。

▲川島海荷結婚了，老公是奧運帥哥泳將中村克。（圖／翻攝自IG）

川島海荷曬出結婚照，發文宣布已經與中村克登記結婚，「他的溫柔深深吸引了我，他朝著目標堅定前行的毅力更令我敬佩。我雖然仍有許多不足之處，但希望未來能與他互相扶持、共同成長，並繼續努力向前。」她表示能在2024年結束前分享喜訊很開心，也希望未來繼續獲得大家支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中村克也在自己的IG上發表婚訊，聲明中提到「過去的競技生涯中，我經歷了更多的艱難時刻，但遇到她並得到她的支持，讓我成為了現在的自己。她如同太陽般溫暖，照亮著我的生活。未來我會和她一起朝著共同的目標繼續邁進。希望大家能夠繼續溫暖地守護我們，感謝大家一如既往的支持。」

照片中，川島海荷身穿寶藍色鍛面長禮服，與中村克對視牽手，場景更選在海岸旁，兩人一個身高154公分，一個183公分，身高差29公分。合照中她也被老公一手抱高高，互動閃瞎一票網友。

▲川島海荷曬結婚照，被183公分老公單手抱高高。（圖／翻攝自IG）