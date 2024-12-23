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蔡依林MV男主演《繁花》！　投資「超多副業」認了：像個財團似的

記者黃庠棻／台北報導

在《繁花》中，鄭愷飾演「海寧皮草王子」，常飾演富二代角色的他還曾與蔡依林在MV《腦公》合作演出「燒臘王子」，更多觀眾對他的印象是《奔跑吧兄弟》中因為跑得很快被稱為「小獵豹」。

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）

鄭愷學生時期就出道，拍片量大到分身乏術，出道時以劉德華為目標，曾一度以為自己跟對方一樣只睡幾小時就能成就巔峰，後來發現偶像只能有一個。

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不僅如此，鄭愷也跟《繁花》劇中的魏總一樣，四海皆朋友，他說自己耳根子軟，朋友來邀約入股就加，讓他做過超多副業。《繁花》在緯來戲劇台43頻道週一至週五晚間10至12點熱播中。

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）

而鄭愷在《繁花》中飾演「海寧皮草王子」，初來黃河路愛擺場面裝闊，還在辛芷蕾經營的至真園請了八十八桌「霸王別姬」，讓他一舉成名。劇中他有「常常慶功就會成功」的名言。戲外，他的座右銘是「加倍努力才能毫不費力」。

出道時，鄭愷廣告、戲劇邀約不斷，正值年輕的他把握住機會努力拍戲，也讓他有天跟朋友聚會時發現自己幾乎投身在工作，朋友聊天去哪潛水、哪滑雪，他完全插不上話題。他說，當時擔心觀眾忘了自己，所有時間都投入工作，尤其一出道把劉德華都指標，聽劉德華說自己一天只睡幾小時，所以當他也到此程度時，就認為他也到了劉德華程度了；後來，才發現劉德華只會有一個。

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）
鄭愷出名早，除了演員他也曾跨足其他潮牌、餐飲、投資影視等行業，他說，自己耳根子軟，朋友需要明星股東來約他，他都答應，那個年紀像是好奇寶寶，啥事業都想做，感覺自己事業版圖做很大，像個財團似的。

而鄭愷也說，剛出道時也不知道啥是好作品，就需要量的累積，拍久了就知道，像《繁花》那樣是可遇不可求的作品，遇上就遇上了，也不知道下個《繁花》會何時到來。

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）

▲鄭愷演出《繁花》。（圖／緯來戲劇台提供）

目前是二寶爸的鄭愷坦言為了孩子，原本他是個人利益優先，現在是集體利益優先，只要離他家近的戲會優先考慮。鄭愷說，單獨跟孩子相處的時間很幸福的，甚至很治癒。有次，他陪女兒玩疊積木，女兒擔心如果等等弟弟來弄倒了怎麼辦，鄭愷說「從頭再來就好」，女兒連問二次，他也回答二次，沒想到事情真的發生了，女兒淡定地說「沒關係，從頭再來就好」，讓他當下被激勵到，如果未來他遇上低潮也要像這樣堅定的從頭再來。

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