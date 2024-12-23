譚艾珍母女擔任台南防詐大使　歐陽靖誇媽媽「很勇敢」

▲譚艾珍（左）和女兒歐陽靖（右）一起擔任台南市防詐大使。（圖／翻攝自歐陽靖臉書）

圖文／鏡週刊

資深藝人譚艾珍遭詐騙集團盯上，成功從她手中騙走不小金額，此事是經由女兒歐陽靖發文才曝光，歐陽靖也感謝台南警方及時攔阻，沒有造成更大損失。譚艾珍、歐陽靖母女今（23日）出席台南市安平區的防詐騙宣導記者會，歐陽靖誇母親很勇敢，選擇站出來分享自己被詐騙的經歷。

譚艾珍、歐陽靖母女現在定居在台南，當歐陽靖分享母親遭詐騙後，台南市長黃偉哲就邀請母女倆擔任台南的「防詐大使」，一起全力打詐。而歐陽靖則在臉書分享，出席記者會前的一些心情。

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歐陽靖說母親相當勇敢，選擇站出來分享經歷，但有些話她想先在網路上和大家分享。歐陽靖認為「保護個資」已經沒什麼太大意義，除非永遠不買保險、不申請會員、不辦電信門號、不辦信用卡、不網路購物、不買賣房產、不租賃房子，然後沒有使用任何社群、通訊軟體，才能避免個資外洩。

歐陽靖也說能有「防詐」的基本知識是最重要的，「只要是對方要求匯款、操作ATM的都一律是詐騙！」她認為民眾自救能做的事，第一是消弭資訊落差，如果有接收到任何詐騙手法資訊，請不厭其煩地傳達給跟家人、親友。即使覺得這手法再老套、再明顯都要說！因為一定有人會不知道；第二則是停止檢討受害者。歐陽靖說，鼓勵被害者說出自己的經歷、關心被害者的自責與創傷症候群，才能幫助更多人不再受騙。

歐陽靖也站在人民的立場點出政府在打詐方面，可以做哪些事。第一，加強員警的應對訓練，不應該有嘲諷、檢討被害人的言詞出現，避免造成二度傷害；第二，對於詐騙未果的案件加強受理，而不是推託卸責，讓曾經與詐騙集團接觸但未被得逞的民眾勇於通報。

第三，在操作ATM、網路銀行上的任何事項前（包括提領、存匯款），都要有必須足秒數才能跳過的防詐警語；第四，將財經、法律基礎知識納入基本教育，不需要考試增加學生壓力，但要讓全民理解基本的投資、理財，以及遇上法律糾紛時的處理方式與涉案刑責；第五，詐騙加重刑責，尤其基層車手的刑責更要加重。

歐陽靖感嘆，善良與單純是台灣人的美德，卻成為詐騙集團眼中的肥羊，「團結使我們強大，手牽手，永遠保持我們的良善。自己跌跤了，也別忘了提醒別人小心謹慎。」而這正也是她和母親譚艾珍正在努力的事。



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