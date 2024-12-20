好萊塢女星外套大開「裡面完全沒穿」　中路全空露出傲人美胸！

記者顧齊祐／綜合報導

有著「美乳女神」封號的好萊塢新生代性感女星席德妮史威尼（Sydney Sweeney），演出影集《高校十八禁（Euphoria）》以其精緻的臉蛋和火辣的身材瞬間抓住影迷眼球。平日裡她也總是不吝分享自己凹凸有致的誘人曲線，近日她就在社群平台曬出一組辣照，上身僅穿一件外套，秀出傲人身材，讓粉絲們大飽眼福。

▲好萊塢新生代性感女星席德妮史威尼。（圖／翻攝自Instagram／sydney_sweeney）



席德妮史威尼近日在Instagram曬出了一組辣照，畫面中她站在一棟大樓的陽台，穿著一件棕色針織外套，下身搭配牛仔褲和白鞋，整體造型既休閒又性感。她右手提著一個棕色小包，並高舉提包的手，身體後仰倚靠在玻璃欄杆上，充分展現了她的性感魅力。

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▲席德妮史威尼「中路全開」露出傲人美胸。（圖／翻攝自Instagram／sydney_sweeney）



然而，最引人注目的是，席德妮史威尼的外套並未拉上，敞開的外套裡頭竟然什麼都沒穿，露出了大片肌膚，大方坦露傲人美胸，外套邊緣甚至貼著重點部位，超辣尺度讓人看了鼻血狂流。

▲席德妮史威尼「中路全開」露出傲人美胸。（圖／翻攝自Instagram／sydney_sweeney）